Rui Lage vence Prémio Literário Fundação Inês de Castro 2016

Rui Lage é o vencedor do Prémio Literário Fundação Inês de Castro 2016, distinção que lhe foi atribuída pela obra “Estrada Nacional”. O livro “é uma viagem com partida e regresso pelo mundo rural, com o itinerário definido poema a poema, estrada a estrada”, recorda o comunicado que anuncia o prémio.

Natural do Porto, onde nasceu em 1975, Rui Lage publicou sete livros de poesia, entre 2002 e 2016. É também autor de ensaios, crítica literária, ficção infanto-juvenil, artigos académicos e de opinião. O livro mais recente, lançado em 2017, é um ensaio sobre a obra poética de Manuel António Pina.

Na sua 10.ª edição, o Tributo de Consagração Fundação Inês de Castro, um prémio de carreira, foi atribuído à ficcionista, ensaísta e dramaturga Maria Velho da Costa.

Presidido por José Carlos Seabra Pereira, integraram o júri do Prémio Literário Fundação Inês de Castro 2016 Mário Cláudio, Isabel Pires de Lima, Pedro Mexia e António Carlos Cortez.

A cerimónia de entrega do Prémio acontecerá na Quinta das Lágrimas, em Coimbra, no dia 8 de Abril.