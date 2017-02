Musical “La La Land” foi o grande vencedor dos Bafta

O musical “La La Land” ganhou este domingo, na 70.ª edição dos prémios da Academia Britânica de Cinema e Televisão, o BAFTA de melhor filme e foi o vencedor da noite, com cinco galardões.

O filme, escrito e dirigido pelo norte-americano Damien Chazelle, e que conta a história de amor e jazz entre Mia (Emma Stone) e Sebastian (Ryan Gosling) em Los Angeles, impôs-se a “Moonlight”, de Barry Jenkins, “O Primeiro Encontro”, de Denis Villeneuve, “Eu, Daniel Blake”, de Ken Loach, e “Manchester By the Sea”, de Kenneth Lonergan.

“La La Land: Melodia do Amor” venceu cinco dos nove prémios para os quais foi nomeado.

Ao melhor filme, juntam-se os BAFTA de melhor realizador, melhor atriz principal, melhor música (Justin Hurwitz) e melhor fotografia (Linus Sandgren), anunciados numa cerimónia realizada no Royal Albert Hall, em Londres.

O segundo grande favorito da noite, o filme “Animais Noturnos”, de Tom Ford, que também partia com nove nomeações, não recebeu qualquer galardão.

“Manchester By the Sea” obteve os prémios de melhor ator principal (Casey Affleck) e de melhor argumento original.

O filme “Lion - a Longa Estrada para Casa” conseguiu também dois BAFTA: melhor ator secundário (Dev Patel) e melhor argumento adaptado.



A lista completa dos vencedores é a seguinte:



Melhor filme: “La La Land: Melodia do Amor”

Melhor realizador: Damien Chazelle, “La La Land: Melodia do Amor”

Melhor ator principal: Casey Affleck, “Manchester By the Sea”

Melhor atriz principal: Emma Stone, “La La Land: Melodia do Amor”

Melhor ator secundário: Dev Patel, “Lion - a Longa Estrada para Casa”

Melhor atriz secundária: Viola Davis, “Fences”

Melhor intérprete revelação: Tom Holland

Melhor argumento original: “Manchester By the Sea”

Melhor argumento adaptado: “Lion -- a Longa Estrada para Casa”

Melhor filme britânico: “Eu, Daniel Blake”

Melhor documentário: “13Th”

Melhor curta-metragem britânica: “Home”

Melhor filme de animação: “Kubo e as cordas mágicas”

Melhor curta-metragem de animação: “A Love Story”

Melhor filme estrangeiro: “O Filho de Saul” (Hungria)

Melhor estreia de diretor, guionista e produtor britânico: “Sob as Sombras”, de Babak Anvari

Melhor música original: “La La Land: Melodia do Amor”

Melhor som: “O Primeiro Encontro”

Melhor fotografia: “La La Land: Melodia do Amor”

Melhor guarda-roupa: “Jackie”

Melhores efeitos especiais: “O Livro da Selva”

Melhor maquilhagem: “Florence Foster Jenkins”

Melhor montagem: “O Herói de Hacksaw Ridge”

Melhor produção: “Monstros Fantásticos e Onde Encontrá-los”

BAFTA honorário: Mel Brooks

BAFTA de maior contribuição para o cinema britânico: Curzon