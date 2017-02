La La Land vence cinco das nove nomeações dos prémios BAFTA

O musical La La Land foi o grande vencedor da 70.ª edição dos prémios da Academia Britânica de Cinema e Televisão (BAFTA na sigla original), ao vencer em cinco categorias, entre elas a de melhor filme.

O evento decorreu esta domingo à noite no Royal Albert Hall, em Londres, e além dessa categoria, venceu ainda o galardão de melhor realizador (Damien Chazelle), melhor atriz principal (Emma Stone), melhor música (Justin Hurwitz) e melhor fotografia (Linus Sandgren).

O filme, que estava nomeado para nove BAFTA, conta a história de amor e jazz entre Mia (Emma Stone) e Sebastian (Ryan Gosling) em Los Angeles e não só já arrebatou seis prémios dos Globos de Ouro, entregues em janeiro, como é também um dos favoritos aos Óscares, cuja entrega se realiza a 26 de fevereiro em Hollywood. Neste caso, está nomeado em 14 categorias, o que faz dele um dos filmes mais nomeados de sempre na história dos Óscares.

Nos BAFTA, La la La Land concorria com Moonlight, de Barry Jenkins, O Primeiro Encontro, de Denis Villeneuve, Eu, Daniel Blake” de Ken Loach, e Manchester by the Sea, de Kenneth Lonergan e ainda com o segundo grande favorito da noite, o filme Animais Noturnos, de Tom Ford, que também partia com nove nomeações, mas não recebeu qualquer galardão.

Manchester by the Sea obteve os prémios de melhor ator principal (Casey Affleck) e de melhor argumento original. O filme Lion - a longa estrada para casa conseguiu também dois BAFTA: melhor ator secundário (Dev Patel) e melhor argumento adaptado.