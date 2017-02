Nova Iorque acolhe o primeiro festival de fado da cidade, de 24 a 26 de fevereiro, que contará com um concerto de Gisela João, uma atuação do duo Beatbombers, a exibição de um filme, uma palestra e uma exposição.

A organização do festival está a cargo da norte-americana Isabel Soffer, uma produtora de música com mais de 20 anos de experiência, que foi responsável pela atuação de muitos fadistas nos Estados Unidos, e pela estreia de Gisela João em Nova Iorque.

"Os concertos de fado em Nova Iorque são bastante populares entre a comunidade luso-americana e fora dela, por isso pareceu-me natural tentar alargar esta presença de eventos individuais para um festival que destaca o fado nas suas variadas formas", explicou a organizadora à Lusa.

Isabel Soffer contactou o cônsul de Portugal em Newark, Pedro Oliveira, e fez uma parceria para organizar o festival, que tem por objetivo passar a acontecer todos os anos.

"Achava que havia pouco fado a vir para Nova Iorque e para os Estados Unidos. Com o fado no seu pico, com tanto novo talento, achei que era a altura certa para trazer todo este entusiasmo para a cidade e criar uma celebração anual que crie um fluxo constante de artistas", explica a produtora.

Gisela João atua no dia 25 de fevereiro, no Schimmel Center, marcando a sua primeira presença em Nova Iorque, e será acompanhada por Ricardo Parreira, na guitarra portuguesa, Nelson Aleixo, na guitarra, e Francisco Gaspar, na viola baixo.

O concerto será antecedido de uma palestra com a investigadora Lila Ellen Gray, da Universidade Dickinson College, da Pensilvânia, e por uma atuação de um trio de fado.

Na entrada do edifício, estará patente uma exposição do Museu do Fado, de Lisboa, que conta a história deste género musical.

O festival tem início no dia 24 de fevereiro, no Sport Clube Português em Newark, com a exibição do filme "Fado, história de uma cantadeira".

Estreado em 1948, o filme de Perdigão Queiroga tem Amália Rodrigues como protagonista e conta com a participação de atores como Vasco Santana e Vergílio Teixeira.

O festival termina dois dias depois, a 26 de fevereiro, com uma atuação do duo Beatbombers, constituído pelos DJs Ride e Stereossauro, no conhecido Joe's Pub, em Manhattan.

A dupla portuguesa, que venceu em dezembro o campeonato mundial IDA World DJ, na categoria 'show', apresenta em Nova Iorque um novo 'set', com o título "Scratching Portuguese Roots", que mistura música eletrónica com hip hop e fado.

"Para o próximo ano, planeamos ter mais eventos para oferecer uma visão ainda mais completa", disse Isabel Soffer à agência Lusa.