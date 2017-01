Morreu o pai do “Pac-Man”

Masaya Nakamura, o pioneiro dos jogos arcade como o clássico “Pac-Man” morreu aos 91 anos a 22 de janeiro, segundo foi anunciou esta segunda-feira o site da sua empresa Bandai Namco.

Tendo tido formação técnica na universidade de Yokohama, Nakamura fundou a Namco (Nakamura Amusement Machine Manufacturing Company) em 1955, na altura como uma empresa que instalava cavalos mecânicos nos telhados de lojas, mas mais tarde viria fundir-se com outra empresa de jogos. a Bandai.

Foi com essa nova empresa que viria a tornar-se pioneiro dos jogos arcade. “Pac-Man” - que no ano passado foi considerado pelo site US Gamer como o jogo de arcade mais lucrativo de sempre – foi criado em 1980. O boneco que percorre labirintos intermináveis foi concebido por Tori Iwatani, inspirado na imagem de uma pizza sem uma fatia. “Pac-Man” conquistou as consolas de jogos, antes de se tornar num produto de merchandising, presente em séries de TV, parques temáticos e mesmo num filme.

Em 1993, a empresa expandiu o seu negócio para o cinema com a compra da Nikkatsu, a mais antiga produtora japonesa.

Nakamura, que ainda mantinha uma posição honorária na sua empresa, fora distinguido pelo Governo japonês com a Ordem do Sol Nascente pelos seus serviços para a indústria.