Em direto: quem são os nomeados aos Óscares

13h18 O anúncio dos nomeados começa a qualquer momento. Se quiser, pode acompanhar o direto aqui:

13h13 Os filmes “La la Land”, de Damien Chazelle, e “Moonlight”, de Barry Jenkins –que já somam vários prémios – são apontados pela imprensa norte-americana como favoritos às nomeações.

13h10 Portugal apresentou “Cartas da Guerra”, de Ivo M. Ferreira, a Melhor Filme Estrangeiro. O filme, que conta a história de um jovem soldado que escrevia cartas para a mulher enquanto servia em Angola entre 1971 e 1973, não está entre os nove finalistas.

13h05 No total, os Óscares entregam prémio em 24 categorias: Melhor filme, Melhor Realizador, Melhor Ator Principal, Melhor Atriz Principal, Melhor Ator Secundário. Melhor Atriz Secundária; Melhor Argumento Original, Melhor Argumento Adaptado, Melhor Edição, Melhor Fotografia, Melhores Efeitos Especiais, Melhor Edição De Som, Melhor Mistura De Som, Melhor Caracterização, Melhor Guarda-Roupa, Melhor Cenografia, Melhor Banda Sonora, Melhor Canção Original, Melhor Filme De Animação, Melhor Curta-Metragem De Animação, Melhor Filme Estrangeiro, Melhor Documentário, Melhor Documentário De Curta-Metragem E Melhor Curta-Metragem

13h00 Hoje, as nomeações vão ser anunciadas pelas atrizes Brie Larson e Jennifer Lawrence. Ambas já venceram o Óscar de Melhor Atriz em 2016 e 2013, respetivamente.

12h55 O anúncio dos nomeados está marcado para as 17h18 (13h18 em Lisboa). Ao contrário do que tem sido habitual nas últimas décadas, não há jornalistas no local. Existem várias plataformas a transmitirem em direto o momento.

12h51 A cerimónia de entrega está marcada para 26 de fevereiro no Dolby Theatre, como já é habituo, em Los Angeles, no estado norte-americano da Califórnia. Jimmy Kimmel está responsável pela apresentação.

12h45 Dentro de minutos a Academia vai divulgar os nomeados aos Oscars 2017. Vamos acompanhar em direto o anúncio.