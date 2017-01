Em direto: “La La Land” iguala recorde de nomeações aos Óscares

refresque a página frequentemente (basta clicar na tecla F5) para ver as atualizações mais recentes

14h42 Chegou ao fim o direto do anuncio dos nomeados aos Óscares 2017. Obrigado por ter estado desse lado.

14h41 Antes de terminar, vamos a contas:

14 nomeações - “La La Land”

9 nomeações - “Arrival”

8 nomeações - “Moonlight”

6 nomeações - “Manchester by the Sea”

6 nomeações - “O Herói de Hacksaw Ridge”

6 nomeações - “Lion, a Longa Estrada para Casa”

14h06 Veja a lista completa de nomeados:

Melhor filme

“Arrival”

“O Herói de Hacksaw Ridge”

“Hidden Figures”

“Lion, a Longa Estrada para Casa”

“Moonlight”

“Fences”

“Hell or High Water”

“La La Land”

“Manchester by the Sea”

Melhor Realizador

“Arrival”, de Deni Villeneuve

“O Herói de Hacksaw Ridge”, de Mel Gibson

“La La Land”, de Damien Chazelle

“Manchester by the Sea”, de Kenneth Lonergan

“Moonlight”, de Barry Jenkins

Melhor Atriz

Isabelle Huppert, “Elle”

Ruth Negga, “Loving”

Natalie Portman, “Jackie”

Emma Stone, “La La Land”

Meryl Streep “Florence Foster Jenkins”

Melhor Ator

Casey Affleck, “Manchester by the Sea”

Andrew Garfield, “O Herói de Hacksaw Ridge”

Ryan Gosling, “La La Land”

Viggo Mortensen, “Captain Fantastic”

Denzel Washington, “Fences”

Melhor Atriz Secundária

Viola Davis, “Fences”

Naomie Harris, “Moonlight”

Nicole Kidman, “Lion, a Longa Estrada para Casa”

Octavia Spencer, “Hidden Figures”

Michelle Williams, “Manchester by the Sea”

Melhor Ator Secundário

Mahershala Ali, “Moonlight”

Jeff Bridges “Hall or Hign Water”

Lucas Hedges, “Manchester by the Sea”

Dev Patel, “Lion, a Longa Estrada para Casa”

Michael Shannon, “Animais Nocturnos”

Melhor Edição

“Arrival”

“O Herói de Hacksaw Ridge”

“Hell or High Water”

“La La Land”

“Moonlight”

Melhor Curta-Metragem de Animação

“Blind Vaysha”

“Borrowed Time”

“Pear Cider anda Cigaretter”

“Pearl”

“Pipper”

Melhor Filme De Animação

“Kubo e as Duas Cordas”

“Vaiana”

“My Life as a Zucchini”

“The Red Turtle”

“Zootrópolis”

Melhor Argumento Adaptado

“Arrival”

“Fences”

“Hidden Figures”

“Lion, a Longa Estrada para Casa”

“Moonlight”

Melhor Argumento Original

“Hell or High Water”

“La La Land”

“The Lobster”

“Manchester by the Sea”

“20th Century Women”

Melhor Canção Orginal

Audition, “La La Land”

Can't Stop The Feeling, “Trolls”

City of Stars, “La La Land”

The Empty Chair, “Jim: The James Foley Story”

How Far I'll Go, “Vaiana”

Melhor Banda Sonora

“Jackie”

“La La Land”

“Lion, a Longa Estrada para Casa”

“Moonlight”

“Passengers”

Melhor Caracterização

“A Man Called Ove”

“Star Trek Beyond”

“Esquadrão Suicida”

Melhor Guarda-Roupa

“Allied”

“Monstros Fantásticos e Onde Encontrá-los”

“Jackie”

“La La Land”

Melhores Efeitos Especiais

“Deepwater Horizon”

“Doctor Strange”

“O livro da Selva”

“Kubo e as Duas cordas”

“Star Wars: Rogue One”

Melhor Cenografia

“Arrival”

“Monstros Fantásticos e Onde Encontrá-los”

“Ave, César!”

“La La Land”

“Passangers”

Melhor Documentário De Curta-Metragem

“Extremis”

“4.1 Miles”

“Joe’s Violin”

“Watani: My homeland”

“The White Helmets”

Melhor Documentário

“Fire at Sea”

“I Am Not your Negro”

“Life, Animated”

“O.J.: Made in America”

“13 th”

Melhor Filme Estrangeiro

“Land of Mine” (Dinamarca)

“A Man Called Ove” (Suécia)

“The Salesman” (Irão)

“Tanna” (Austrália)

“Toni Erdmann”(Alemanha)

Melhor Mistura De Som

“Arrival”

“O Herói de Hacksaw Ridge”

“La La Land”

“Star Wars: Rogue One”

“13 hours: The secret Soldiers os Benghazi”

Melhor Edição De Som

“Arrival”

“Deepwater Horizon”

“O Herói de Hacksaw Ridge”

“La La Land”

“Sully”

Melhor Curta-Metragem

“Ennemis Intérieurs”

“La Femme et le TGV”

“Silent Nights”

“Sing”

“Timecode”

Melhor Fotografia

“Arrival”

“La La Land”

“Lion, a Longa Estrada para Casa”

“Moonlight”

“Silêncio”

13h18 O anúncio dos nomeados começa a qualquer momento. Se quiser, pode acompanhar o direto aqui:

13h13 Os filmes “La la Land”, de Damien Chazelle, e “Moonlight”, de Barry Jenkins –que já somam vários prémios – são apontados pela imprensa norte-americana como favoritos às nomeações.

13h10 Portugal apresentou “Cartas da Guerra”, de Ivo M. Ferreira, a Melhor Filme Estrangeiro. O filme, que conta a história de um jovem soldado que escrevia cartas para a mulher enquanto servia em Angola entre 1971 e 1973, não está entre os nove finalistas.

13h05 No total, os Óscares entregam prémio em 24 categorias: Melhor filme, Melhor Realizador, Melhor Ator Principal, Melhor Atriz Principal, Melhor Ator Secundário. Melhor Atriz Secundária; Melhor Argumento Original, Melhor Argumento Adaptado, Melhor Edição, Melhor Fotografia, Melhores Efeitos Especiais, Melhor Edição De Som, Melhor Mistura De Som, Melhor Caracterização, Melhor Guarda-Roupa, Melhor Cenografia, Melhor Banda Sonora, Melhor Canção Original, Melhor Filme De Animação, Melhor Curta-Metragem De Animação, Melhor Filme Estrangeiro, Melhor Documentário, Melhor Documentário De Curta-Metragem E Melhor Curta-Metragem

13h00 Hoje, as nomeações vão ser anunciadas pelas atrizes Brie Larson e Jennifer Lawrence. Ambas já venceram o Óscar de Melhor Atriz em 2016 e 2013, respetivamente.

MIKE NELSON /EPA

12h55 O anúncio dos nomeados está marcado para as 17h18 (13h18 em Lisboa). Ao contrário do que tem sido habitual nas últimas décadas, não há jornalistas no local. Existem várias plataformas a transmitirem em direto o momento.

12h51 A cerimónia de entrega está marcada para 26 de fevereiro no Dolby Theatre, como já é habitual, em Los Angeles, no estado norte-americano da Califórnia. Jimmy Kimmel está responsável pela apresentação.

12h45 Dentro de minutos a Academia vai divulgar os nomeados aos Oscars 2017. Vamos acompanhar em direto o anúncio.