É o regresso dos musicais? “La La Land” lidera na corrida aos Óscares

Há quem diga que os musicais estão fora de moda, que ficaram lá para trás nos tempos em que Gene Kelly cantava à chuva e em que Barbra Streisand vestia a pele de Fanny Bryce. Talvez não. Cinco anos depois de“Os Miseráveis”, “La La Land” parece ser prova disso mesmo. O filme de Damien Chazelle tem arrecadado prémios e boas críticas. Agora, (voltou) a bater recordes: conseguiu 14 nomeações para a 89º edição dos Óscares. Esta terça-feira, a Academia deu a conhecer os nomeados às 24 categorias.

“Uma música romântica que passa rapidamente do primeiro amor ao sofrimento por via de showtunes, baladas e jazz. Impulsionado por desempenhos ensacadores dos protagonistas, é drama doce”, lê-se na crítica publicada pelo jornal britânico “The Guardian” ao filme.

Depois de 100% de eficácia nos Globos de Ouro (venceu as sete categorias para que estava nomeado). Será que terá o mesmo destino? Isso ainda não sabemos.

“La La Land” parte na frente da corrida na 89º edição dos Óscares, com 14 nomeações: Melhor Filme, Melhor Realizador, Melhor Atriz, Melhor Ator, Melhor Edição, Melhor Argumento Original, Melhor Canção Original (duas nomeações), Melhor Banda Sonora, Melhor Guarda-Roupa, Melhor Cenografia, Melhor Edição De Som e Melhor Fotografia. Além de um recorde, este é um feito apenas conseguido por “Titanic” (1998) e “Eva” (1950).

Por cá, o filme só tem estreia marcada para a próxima quinta-feira.

Talvez a grande surpresa tenha sido “Arrival - O Primeiro Encontro”. O drama de ficção científica de Denis Villeneuve arrecadou oito nomeações (incluindo Melhor Filme e Melhor Realizador). Mais expectável era o desempenho de “Moonlight”, que tem tido algum destaque nas recentes entregas de prémios. O drama de Barry Jenkins conta também com oito indicações.

“Maschester by the Sea”, “O Herói de Hacksaw Ridge” e “Lion, a Longa Estrada para Casa” seguem-se na lista dos filmes com mais nomeações este ano. Cada um com seis.

2017 é também o ano da vigésima nomeação de Meryl Streep. A atriz foi indicada pelo seu desempenho como Florence Foster Jenkins, em “Uma Diva Fora de Tom”. Para levar para casa a quarta estatueta da Academia terá de derrotar Isabelle Huppert (“Elle”), Ruth Negga (“Loving”), Natalie Portman (“Jackie”) e Emma Stone ( “La La Land”).

Já entre os homens, estão nomeados Casey Affleck em “Manchester by the Sea” (venceu o Globo de Ouro para melhor ator em filme dramático), Andrew Garfield em “O Herói de Hacksaw Ridge”, Ryan Gosling em “La La Land”, Viggo Mortensen em “Captain Fantastic” e Denzel Washington (o único entre os nomeados desde ano que já venceu na categoria de Melhor Ator) em “Fences”.

A 89º cerimónia da entrega dos Óscares está marcada para 26 de fevereiro no, já habitual, Dolby Theatre, em Los Angeles, no estado norte-americano da Califórnia. A apresentação estará entregue ao comediante Jimmy Kimmel.

Veja a lista completa de nomeados:

Melhor filme

“Arrival”

“O Herói de Hacksaw Ridge”

“Hidden Figures”

“Lion, a Longa Estrada para Casa”

“Moonlight”

“Fences”

“Hell or High Water”

“La La Land”

“Manchester by the Sea”

Melhor Realizador

“Arrival”, de Deni Villeneuve

“O Herói de Hacksaw Ridge”, de Mel Gibson

“La La Land”, de Damien Chazelle

“Manchester by the Sea”, de Kenneth Lonergan

“Moonlight”, de Barry Jenkins

Melhor Atriz

Isabelle Huppert, “Elle”

Ruth Negga, “Loving”

Natalie Portman, “Jackie”

Emma Stone, “La La Land”

Meryl Streep “Florence Foster Jenkins”

Melhor Ator

Casey Affleck, “Manchester by the Sea”

Andrew Garfield, “O Herói de Hacksaw Ridge”

Ryan Gosling, “La La Land”

Viggo Mortensen, “Captain Fantastic”

Denzel Washington, “Fences”

Melhor Atriz Secundária

Viola Davis, “Fences”

Naomie Harris, “Moonlight”

Nicole Kidman, “Lion, a Longa Estrada para Casa”

Octavia Spencer, “Hidden Figures”

Michelle Williams, “Manchester by the Sea”

Melhor Ator Secundário

Mahershala Ali, “Moonlight”

Jeff Bridges “Hell or High Water”

Lucas Hedges, “Manchester by the Sea”

Dev Patel, “Lion, a Longa Estrada para Casa”

Michael Shannon, “Animais Nocturnos”

Melhor Edição

“Arrival”

“O Herói de Hacksaw Ridge”

“Hell or High Water”

“La La Land”

“Moonlight”

Melhor Curta-Metragem de Animação

“Blind Vaysha”

“Borrowed Time”

“Pear Cider anda Cigaretter”

“Pearl”

“Pipper”

Melhor Filme De Animação

“Kubo e as Duas Cordas”

“Vaiana”

“My Life as a Zucchini”

“The Red Turtle”

“Zootrópolis”

Melhor Argumento Adaptado

“Arrival”

“Fences”

“Hidden Figures”

“Lion, a Longa Estrada para Casa”

“Moonlight”

Melhor Argumento Original

“Hell or High Water”

“La La Land”

“The Lobster”

“Manchester by the Sea”

“20th Century Women”

Melhor Canção Orginal

Audition, “La La Land”

Can't Stop The Feeling, “Trolls”

City of Stars, “La La Land”

The Empty Chair, “Jim: The James Foley Story”

How Far I'll Go, “Vaiana”

Melhor Banda Sonora

“Jackie”

“La La Land”

“Lion, a Longa Estrada para Casa”

“Moonlight”

“Passengers”

Melhor Caracterização

“A Man Called Ove”

“Star Trek Beyond”

“Esquadrão Suicida”

Melhor Guarda-Roupa

“Allied”

“Monstros Fantásticos e Onde Encontrá-los”

“Jackie”

“La La Land”

Melhores Efeitos Especiais

“Deepwater Horizon”

“Doctor Strange”

“O livro da Selva”

“Kubo e as Duas cordas”

“Star Wars: Rogue One”

Melhor Cenografia

“Arrival”

“Monstros Fantásticos e Onde Encontrá-los”

“Ave, César!”

“La La Land”

“Passangers”

Melhor Documentário De Curta-Metragem

“Extremis”

“4.1 Miles”

“Joe’s Violin”

“Watani: My homeland”

“The White Helmets”

Melhor Documentário

“Fire at Sea”

“I Am Not your Negro”

“Life, Animated”

“O.J.: Made in America”

“13 th”

Melhor Filme Estrangeiro

“Land of Mine” (Dinamarca)

“A Man Called Ove” (Suécia)

“The Salesman” (Irão)

“Tanna” (Austrália)

“Toni Erdmann”(Alemanha)

Melhor Mistura De Som

“Arrival”

“O Herói de Hacksaw Ridge”

“La La Land”

“Star Wars: Rogue One”

“13 hours: The secret Soldiers os Benghazi”

Melhor Edição De Som

“Arrival”

“Deepwater Horizon”

“O Herói de Hacksaw Ridge”

“La La Land”

“Sully”

Melhor Curta-Metragem

“Ennemis Intérieurs”

“La Femme et le TGV”

“Silent Nights”

“Sing”

“Timecode”

Melhor Fotografia

“Arrival”

“La La Land”

“Lion, a Longa Estrada para Casa”

“Moonlight”

“Silêncio”