Antes que tenhamos saudades

Sexta-feira será, para muitos cidadãos (e não apenas americanos), um dia de inquietação e angústia. Após oito anos, o homem que em tempos simbolizou a esperança e a fé na mudança vai sair da Casa Branca. Nos últimos dias, um discurso de despedida e a condecoração-surpresa do vice-presidente Joe Biden serviram para reforçar o lado emocional da despedida. O mesmo mundo que em 2008 gritava “Yes, we can!”, e que se desiludiu quando as expectativas evidentemente excessivas se goraram, já tem saudades do primeiro negro a liderar o mundo livre.

Obama chegou à presidência do país mais poderoso do mundo graças, em parte, às suas capacidades de oratória. No “Courrier Internacional” pusemo-lo na capa em 2005, um ano após a brilhante intervenção na convenção do Partido Democrata que consagrara John Kerry como candidato contra a reeleição de George W. Bush. Reconduzido este último, não foram poucos os que olharam para o advogado de Chicago como promessa para 2008.

E foi assim que um indivíduo com escassa experiência política a nível nacional (fizera um mandato no Senado, depois de ter sido senador estadual no Illinois) venceu a favorita Hillary Clinton. Derrota que, não faz falta lembrar, se repetiu há dois meses, tendo de novo a ex-secretária de Estado, ex-senadora e ex-primeira-dama sido ultrapassada na oratória por um adversário teoricamente inferior.

Um livro recente reúne 26 grandes discursos de Obama, antes e durante os seus dois mandatos, escolhidos por dois colunistas do diário “The Washington Post”. Da oposição à invasão do Iraque e à subsequente “guerra estúpida” em 2002 à aproximação ao Islão numa intervenção feita no Egito, “We Are the Change We Seek” (Somos a Mudança que Procuramos) passa ainda pelas vitórias eleitorais, tomadas de posse, os discursos nas Nações Unidas e as evocações das vítimas de tiroteios escolares e matanças racistas. Falta, estranha o jornal americano numa recensão, o anúncio da candidatura presidencial.

Luto e esperança

“Vemos Obama a alimentar esperanças em grande estilo; vemo-lo a negociar questões espinhosas com inteligência forense; vemo-lo ao ataque e vemo-lo de luto, em casa, no púlpito dos negros e na cena internacional”, descreve “The Guardian”. Embora não escape, por vezes, à retórica vazia, o ainda Presidente dá nota de coerência e reflexão, prossegue o jornal britânico. E a sequência dos seus discursos permite traçar o perfil e a evolução do seu tempo na Casa Branca.

O jornal analisa também as figuras de estilo preferidas de Obama, da anáfora (repetição de uma palavra ou expressão a começar frases sucessivas) à epístrofe (repetição no fim), e as frequentes menções à mulher, Michelle, às filhas Sasha e Malia e a uma das Avós do Presidente. A habilidade repetia-se na forma de ler – ou debitar de improviso – cada texto, o que faz de Obama um caso raro num país onde a oratória está “num estado pobre”, segundo “The Washington Post”.

Os editores não se deixam, apesar dos copiosos elogios, cegar pelo apreço por Obama. Também recordam, numa nota introdutória que o jornal considera “maravilhosa”, que o homem que agora deixa o poder “foi notoriamente ineficaz na defesa de dois dos seus maiores feitos: o estímulo económico [na sequência da crise global de 2008] e o programa de saúde que tem o seu nome [o Obamacare que Trump promete revogar].

Interessante é também constatar o cuidado da equipa de Obama relativamente às ocasiões em que cada discurso era proferido. Certa vez, em Des Moines (Iowa), testando o terreno para as primárias democratas de 2008, o candidato a candidato falou de cor perante uma plateia de 9000 pessoas, das quais 3000 tinham lá sido colocadas pela sua campanha. Só para garantir que… “yes, he could”.