David Bowie e Leonard Cohen entre os nomeados aos Brit Awards

Os artistas David Bowie e Leonard Cohen, ambos falecidos no ano passado, estão entre os nomeados, este ano, aos Brit Awards, os prémios da música do Reino Unido, que serão conhecidos em fevereiro.

Os vencedores das diferentes categorias dos Brit Awards serão anunciados no dia 22 de fevereiro, numa cerimónia de gala a realizar na Arena O2, em Londres, noticiou a Efe.

A lista de nomeados, que inclui Bowie, Cohen, Beyoncé e Nick Cave And The Bad Seeds, entre outros, foi divulgada no sábado à noite.

Bowie, que morreu em Nova Iorque, onde morava, a 10 de janeiro do ano passado, aos 69 anos, vítima de cancro, está nomeado em duas categorias: Melhor Artista Masculino Britânico e Melhor Álbum Solo Britânico, com o seu trabalho "Blackstar".

Na categoria de Melhor Artista Masculino competem também Craig David, que reaparece 16 anos após sua primeira indicação para os "Brit", Kano, Michael Kiwanuka e Skepta.

Em relação ao prémio de Melhor Álbum Britânico, "Blackstar", editado dois dias antes da morte de Bowie, compete com o vencedor de um Prémio Mercury, o CD "Konnichiwa", de Skepta, e ainda com "Made in the Manor", de Kano, "Love & Hate, de Michael Kiwanuka, e "I Like It When You Sleep For You Are So Beautiful Yet So Unaware Of It", da banda The 1975.

O cantor, compositor e poeta canadiano Leonard Cohen, também falecido em 2016, concorre na categoria de Melhor Artista internacional Masculino.

Cohen morreu aos 82 anos, enquanto dormia, depois de ter sofrido uma queda na sua casa em Los Angeles, nos Estados Unidos, e com ele concorrem Bon Iver, Bruno Mars, Drake e The Weeknd.

Na categoria de Melhor Artista Feminina, as nomeadas são Anohni, Ellie Goulding, Emeli Sande, Lianne La Havas e Nao.

Anne-Marie, Blossoms, Rag'n'Bone Man, Skepta e Stormzy são os nomeados ao "Brit" Artista Revelação, enquanto os The 1975, Bastille, Biffy Clyro, Little Mix e Radiohead, ao de Melhor Grupo Britânico.

Na categoria Melhor Artista Feminina Internacional concorrem Beyonce, Christine and the Queens, Rihanna, Sia e Solange, e para o prémio de Melhor Grupo Internacional os candidatos são A Tribe Called Quest, Drake & Future, Kings Of Leon, Nick Cave And The Bad Seeds e Twenty One Pilots.