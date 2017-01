“Anatomia de Grey” e “Scandal” já não chegam este mês (e a culpa é de Trump)

A FOX apresentou na manhã desta quarta-feira os formatos a estrear nos próximos meses em Portugal. No evento Showcase, em Lisboa, o grupo de canais dedicado à distribuição de séries internacionais mostrou quais os principais formatos que entrarão na grelha das estações nos próximos meses. Também há imprevistos: ainda que de forma indireta, a chegada de Donald Trump ao poder já fez com que duas estreias tivessem de ser adiadas.

“Anatomia de Grey” (temporada 13 — parte 2) e “Scandal” (temporada 6) tinham estreia marcada para o FOX Life a 25 de janeiro, mas a programação especial da casa-mãe para a semana em que Trump toma posse como 45º Presidente dos Estados Unidos levou a que a chegada dos novos episódios das duas séries de sucesso tivesse de ser adiada para o próximo mês. É logo a 1 de fevereiro que as duas histórias regressam à televisão portuguesa. No campo das séries que continuam em emissão, destaca-se ainda o regresso de “Segurança Nacional” (já no dia 18, quarta-feira) e “The Walking Dead” (dia 13 de fevereiro).

fOTO MATHIEU YOUNG/FOX

Nem só de regressos se faz a nova grelha dos canais e são várias as novidades a assinalar, algumas delas já expectáveis. Na FOX, o destaque vai para “24: Legacy” e “Legion”, ambas com data já anunciada — 6 e 13 de fevereiro, respetivamente —, mas também para “APB”, “Prison Break”, a versão televisiva de “The Exorcist” e um novo “American Crime Story”. No segundo canal do grupo, o FOX Life, há temporadas inaugurais de “This is Us” (23 de fevereiro), “Doubt” e “Star”, ao passo que o FOX Crime conta com novos títulos como “Speechless” (dia 29), “The Mick” (dia 29) e “Son of Zorn” (em data a anunciar). No FOX Crime, “Os Mistérios de Miss Fisher” e “Partners in Crime” são as novidades da programação que foge às séries norte-americanas e prefere optar por produções europeias e australianas.