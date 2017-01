Morreu o ator português Jacinto Durães

Trabalhou em companhias de teatro como Seiva Trupe e Teatro Experimental do Porto. Jacinto Durães morreu aos 44 anos “vítima de doença"

O ator português Jacinto Durães, que trabalhou em companhias de teatro como Seiva Trupe e Teatro Experimental do Porto, morreu na segunda-feira aos 44 anos, disse à agência Lusa fonte próxima da família.

Referindo apenas que "foi vítima de doença", a mesma fonte adiantou que o velório realiza-se a partir das 15h30 desta terça-feira na Igreja da Lapa, no Porto, e que o funeral acontecerá na quarta-feira, ao final do dia, no cemitério da Lapa, na mesma cidade.

Nascido no Porto em 1972, Jacinto Durães estudou na Escola Superior de Música e Artes do Espectáculo (Porto) e no Dartington College of Arts, no Reino Unido.

No cinema participou em três curtas-metragens de André Delhaye, mas foi no teatro que Jacinto Durães mais trabalhou, como referiu a mesma fonte, com companhias como Teatro Plástico, Teatro Experimental do Porto, Teatro Universitário do Porto, Seiva Trupe, Teatro Art'Imagem e Pé de Vento.