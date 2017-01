“Mein Kampf” de Hitler torna-se best-seller na Alemanha e vai ter 6ª tiragem

A primeira reedição na Alemanha, desde a II Guerra Mundial, do livro "Mein Kampf" de Adolf Hitler revelou-se um best-seller e vai ter uma sexta tiragem, informa a sua editora.

O Instituto de História Contemporânea de Munique (IfZ) disse este terça-feira que cerca de 85.000 cópias da nova versão anotada do manifesto antissemita do líder nazi foram vendidas desde o seu lançamento, em janeiro de 2016.

No entanto, o instituto assinala que longe de promover a ideologia de extrema-direita, a publicação enriqueceu um debate sobre a renovada ascensão de "ideias políticas autoritárias" na sociedade ocidental contemporânea.

Inicialmente foi prevista a publicação de apenas 4000 cópias, mas a procura intensa explica que a sexta tiragem deva estar nas livrarias no final deste mês. A obra integrou durante quase todo o ano de 2016 a lista da revista "Der Spiegel" dos livros de não-ficção mais vendidos.

O instituto também organizou uma série de apresentações e debates relacionados com o "Mein Kampf" (A minha luta) em várias cidades da Alemanha e noutras cidades europeias.

"Descobriu-se ser totalmente infundado o medo de que a publicação pudesse promover a ideologia de Hitler ou torná-la aceitável e desse aos neonazis uma nova plataforma de propaganda", diz o diretor do IfZ, Andreas Wirsching, num comunicado.

"Pelo contrário, o debate sobre a visão do mundo de Hitler e a sua abordagem à propaganda permitiu olhar as causas e consequências das ideologias totalitárias, numa altura em que as opiniões políticas autoritárias e os 'slogans' de direita estão a ganhar terreno", conclui.