“O Divã de Estaline” só para leitores do Expresso

No âmbito do centésimo aniversário da Revolução Russa e da oferta, a partir da edição que chega às bancas a 7 de janeiro, da biografia de Estaline, o Expresso convida os seus leitores a assistir à antestreia exclusiva do filme “O Divã de Estaline”, realizado por Fanny Ardant e protagonizado por Gérard Depardieu. Para se inscrever e assistir à sessão, a 5 de janeiro, pelas 21h30, na sala 1 dos Cinemas Medeia Monumental, em Lisboa, basta enviar um e-mail para eventos@impresa.pt. A lotação é limitada.