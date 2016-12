Antevisão. O eterno Barney Stinson tem uma série nova

Violet (Malina Weissman), Klaus (Louis Hynes) e Sunny (Presley Smith) são três irmãos órfãos que terão de enfrentar uma das provas mais duras das suas vidas. Depois da morte dos pais, são entregues a um homem cujas intenções não são as melhores e terão de lutar por si próprios para o derrotarem. É tempo de fazerem frente ao seu tutor, Olaf (interpretado por Neil Patrick Harris, o eterno Barney de “Foi Assim Que Aconteceu”), e terão de usar todas as suas forças para o conseguirem.

À medida que vão conhecendo cada vez melhor o terrível Olaf — capaz de encarnar as mais diversas personagens com o intuito de enganar os petizes —, os irmãos Baudelaire tentam também perceber o que aconteceu aos progenitores. Em “Uma Série de Desgraças”, são mais as perguntas do que as respostas, mas isso é parte do segredo. A outra parte está na hilariante comédia que a série promete ser.

Joe Lederer/Netflix

Apesar do ar de Tim Burton que a série possa ter à primeira vista, nada tem a ver com o realizador norte-americano. Na produção executiva, “Uma Série de Desgraças” conta com Daniel Handler, o autor dos livros que deram origem à série, e Barry Sonnenfeld (responsável por projetos como “MIB - Homens de Negro” ou “A Família Adams”). Do elenco fazem também parte Patrick Warburton (como Lemony Snicket), Catherine O'Hara (como Dr. Orwell), K. Todd Freeman (como Sr. Poe), Aasif Maandvi (como Tio Monty) and Don Johnson (como Senhor).

Esta não é a primeira vez que a história criada por Daniel Handler (sob o pseudónimo Lemony Snicket) ganha vida fora das páginas dos livros. “Uma Série de Desgraças” estreou nos cinemas em 2004, numa versão protagonizada por Jim Carrey e agora, treze anos depois, transforma-se em série. A estreia da primeira temporada está marcada para o próximo dia 13 de janeiro na plataforma de televisão por streaming Netflix.