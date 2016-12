Antevisão. "The Halcyon" pode ser o novo "Downton Abbey"

Refúgio maior durante o ataques aéreos contra a capital britânica, o Hotel Halcyon desempenhou um papel importantíssimo durante a Segunda Guerra Mundial. E não, não se tratava apenas de um lugar de paz e de boa música em tempo de guerra. O Hotel Halcyon era também palco de amores proibidos, traições, conspirações e segredos pessoais prestes a serem desvendados.

A alta sociedade londrina não dispensava as grandes festas do Halcyon, onde o conflito podia ser esquecido. Era ali, na propriedade de Lord Hamilton, que se viviam os melhores momentos de uma vida condicionada pela guerra. Estamos em 1940 e Londres não era poupada aos ataques, mesmo que os mais mortíferos pudessem nem sequer vir pelo ar (mas isso é segredo de espião).

Des Willie

No meio de toda a animação que caracterizava o lugar, há uma tensão que se espalha um pouco por toda a parte. É a boa tradição de séries britânicas a regressar ao género pelo qual mais foi aplaudida nos últimos anos. O da série baseada em factos históricos, capaz de retratar uma época com recuros à ficção.

Depois do final de "Downton Abbey", será a vez de "The Halcyon" conquistar a crítica e o público? Não sabemos, mas vale a pena destacar alguns dos nomes mais importantes da representação no Reino Unido, que não faltaram à chamada. Do elenco da série, há que referir as participações de atores como Steven Mackintosh, Olivia Williams, Hermione Corfield, Kara Tointon ou Alex Jennings. "The Halcyon" estreia a 8 de janeiro (domingo), pelas 23h, no TVSéries.