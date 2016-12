Antevisão. Não vale a pena mentir: esta série não seguirá pelo mundo encantado

Dorothy (Adria Arjona) comemora o seu aniversário, mas o dia festivo não a impede de se sentir deprimida. Sente um grande vazio dentro de si, sem que consiga combatê-lo ou encontrar forma de sair dele. Na verdade, nem sabe ao certo o que deseja. Tem uma certeza: quer fugir à realidade. Não sabe o que a espera. Vai abandonar o Kansas, nos Estados Unidos, e “Emerald City” será a sua nova casa.

A história da nova série da NBC — será emitida em Portugal pelo TVSéries — não foge, desde o início, ao guião original e será no decorrer dos acontecimentos que as alterações poderão surgir. Dorothy acaba por ser levada por um tornado até Oz, a terra do famoso Feiticeiro (interpretado por Vincent D'Onofrio) e, juntamente com Toto, um cão polícia, vai prosseguir com a sua aventura.

Não vale a pena mentir: esta série não seguirá pelo mundo encantado que nos foi apresentado no filme de 1939. “Emerald City” é uma versão bem mais negra e violenta do que a da longa-metragem de Victor Fleming, mesmo apresentando as mesmas personagens principais. A mais recente produção da norte-americana NBC conta com todas as bruxas maléficas (a do Oeste e a do Leste, sem esquecer a do Norte), assim como o Espantalho, o Homem de Lata e o Leão. Nem Glinda faltará à chamada.

“Emerald City” é uma das primeiras estreias do ano e chega a Portugal no próximo dia 15 de janeiro. A história de Dorothy recomeça pelas 21h30, no TVSéries.