Marcelo Rebelo de Sousa lamenta morte de George Michael

A morte do cantor George Michael está a ser comentada por personalidades de todas as áreas do saber, incluindo políticos, e o Presidente da República português, Marcelo Rebelo de Sousa, não quis deixar passar o momento.

“Manifesto o meu pesar pela morte de George Michael, um artista e compositor versátil e talentoso, com uma longa carreira de inequívoca qualidade", escreveu esta segunda-feira na página da presidência da República.

Onde acrescentou ainda: "Tal como David Bowie e Prince, para mencionar apenas alguns que este ano nos deixaram, partiu demasiado cedo e de forma inesperada. É difícil não pensar no que George Michael nos podia ainda ter dado, mas pelo menos teremos sempre o que a vida dele nos deixou".

O cantor George Michael morreu este domingo, dia de Natal, de aparente paragem cardíaca, mas só depois da autópsia se terá a certeza. Tinha 53 anos.