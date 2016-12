Antevisão. Vamos regressar a “Twin Peaks” (e deste ano não passa)

A cidade fictícia do estado norte-americano de Washington voltou a ganhar vida — depois de muitos avanços, recuos e notícias contraditórias. Aos que garantiam que tudo estava encaminhado seguiram-se as declarações de Lynch, que anunciava o abandono do projeto. Depois vieram as boas novas: era mesmo para avançar. Agora é de vez: a terceira temporada de “Twin Peaks” parece estar praticamente pronta.

“Twin Peaks”, com estreia prevista para o segundo trimestre de 2017, é um dos produtos televisivos mais aguardados do próximo ano, mas no que toca à distribuição internacional, o segredo mantém-se. Nos Estados Unidos, será da responsabilidade do canal Showtime — responsável também pela produção —, mas a chegada da série à Europa (e especialmente a Portugal) ainda não foi confirmada por nenhum dos principais canais.

Ao elenco da série original juntam-se, nesta terceira temporada da superprodução de David Lynch e Mark Frost, alguns nomes novos. Michael Cera, Monica Belluci, Jennifer Jason Leigh, Jim Belushi, Tim Roth, Robert Forster, Ashley Judd, Laura Dern, Balthazar Getty e Naomi Watts são algumas das personalidades já confirmadas, às quais se juntam os músicos Trent Reznor, Eddie Vedder, Sky Ferreira e Sharon Van Etten.

Na passada semana, o Showtime divulgou um novo teaser da série e desta vez é o cocriador da mesma a surgir no ecrã. Num vídeo disponibilizado na conta oficial do canal no Twitter, David Lynch mostrou que também Gordon Cole — personagem que interpretou nas duas primeiras temporadas — regressa à misteriosa cidade. O trecho de vídeo mostra a personagem a comer um donut num dos cenários de “Twin Peaks”. Já só queremos saber três coisas: data, hora e canal.