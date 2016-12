De barriga bem cheia

O Natal é sinónimo de tempo de qualidade passado em família — à volta de uma mesa farta —, mas é também no sofá, junto à lareira, que a magia acontece. De comando na mão. Entre os filmes que nos acompanham há muitos anos e as estreias que os principais canais guardam para esta altura, é difícil perceber quais são as melhores apostas para os próximos dias. Há condições a cumprir: é preciso encontrar propostas que agradem aos mais novos sem enfastiar os mais velhos e que sejam divertidas sem se tornarem vulgares.

Entreter as crianças durante as férias não é tarefa fácil e, entre os preparativos para a Consoada, nem sempre se consegue mantê-los ocupados. A excitação é muita e o tempo para lhes dar atenção escasseia (mesmo quando todos parecem mais disponíveis para os ouvir). A televisão não pode substituir a companhia da família, mas pode dar uma ajuda. Nada que um bom filme de animação — ou uma maratona da série preferida — momentaneamente não resolva.

GENERALISTA COM CHEIRO A NATAL

A pensar nesta quadra, a SIC preparou uma programação que conta com algumas estreias em televisão, com o canal generalista a antecipar-se e a começar já hoje a apresentar novidades. Esta sexta-feira, o destaque é dado aos clássicos, aqui em novas versões capazes de encantar os mais novos (sem defraudar as expectativas dos pais). “A Abelha Maia” chega ao terceiro canal ainda no período da manhã (11h15), seguindo-se “Heidi” e “Marco” depois do almoço.

A festa continua por mais uns dias e amanhã parece ser mesmo o grande dia. Para os que não dispensam um bom filme de animação pela manhã, “A Idade do Gelo” (11h15) será a melhor opção, com “A Idade do Gelo, Um Natal de Mamute” a seguir-se na programação (12h40). De tarde, “Annie” — com Jamie Foxx e Cameron Diaz — é a comédia que se apresenta logo a seguir ao almoço (14h), seguindo-se “Paddington” (16h) e “Frozen, O Reino do Gelo” (18h). A grande estreia em televisão está marcada para a noite de Consoada, na companhia de “Big Hero 6 — Os Novos Heróis” (21h15).

Amanhã, e já com os presentes desembrulhados, a programação de Natal continua com várias estreias, e nem os mais madrugadores serão esquecidos. “Kenai e Koda” (8h) inicia um dia em que “A Princesa e o Sapo” (9h30) se segue no cardápio. Depois, há “Monstros, A Universidade” (14h), antes do maior de todos os clássicos. Sim, o “Sozinho em Casa” (16h) está mesmo de regresso à televisão e esta é uma oportunidade para rever o filme que nos acompanha há 26 anos. Depois, é tempo de o mundo encantado da Disney abrir portas, com a nova versão de “Cinderela”, em imagem real, a estrear-se em televisão (18h). Após o jantar, também há cinema em casa para desfrutar, com uma proposta de animação para toda a família, “Rio 2” (21h15), e uma das sagas mais lucrativas do cinema, “The Hunger Games: A Revolta — Parte 1” (23h).

MUITOS DOCES NOS CANAIS PREMIUM

Este ano, os canais TVCine também decidiram fazer um Especial Véspera de Natal, com alguns dos filmes mais recentes a aparecerem no menu. A programação estende-se pelos quatro canais do grupo dedicados ao cinema, com cada um deles a apresentar uma programação específica, em géneros separados.

A pensar nos mais novos, o TVCine 1 vai passar a maior parte dos seus destaques em versões dobradas para português. Começa com “Alvin e os Esquilos: A Grande Aventura” (10h20) e “A Viagem de Arlo” (11h55). Segue-se “Snoopy e Charlie Brown — Peanuts: O Filme” (13h25), “Mínimos” (14h50), “Divertida-Mente” (16h30), “Zootrópolis” (18h10) e “Ratchet & Clank” (19h55). À noite, “Alvin e os Esquilos: A Grande Aventura” (21h30) é exibido na versão original em inglês.

Os amantes de comédias têm no TVCine 2 o seu melhor amigo. O canal aposta no cinema francês, britânico, indiano e egípcio para nos mostrar que é possível fazer diferente. Começa com “Filho de Rambow — Um Novo Herói” (13h15), seguindo-se “Divórcio à Francesa” (14h55), “O Sr. Juiz” (16h20), “A Família Bélier” (18h), “Marguerite” (19h50), “Umrika — Em Busca do El Dorado” (22h) e “A Visita da Banda” (23h45).

Para quem gosta de se manter fiel à tradição de ver filmes de Natal na época natalícia, o melhor é estar atento ao TVCine 3, que oferece sete longas-metragens com a palavra Natal a figurar no título. Prepare-se, porque se trata mesmo de uma overdose: “Noite de Natal” (13h30), “Maldito Natal!” (15h), “O Ajudante do Pai Natal” (16h25), “Feliz Natalidade” (18h), “Um Natal Gelado” (19h30), “Desvio para o Natal” (21h) e “Polo Norte: Aberto para o Natal” (23h).

No TVCine 4, há heróis inesperados. A seleção do canal passa por “Quem Tramou Roger Rabbit?” (12h25), seguindo-se “As Aventuras de Jack Burton nas Garras do Mandarim” (14h10). Depois pode ver “O Bibliotecário — Em Busca da Lança do Destino” (15h55) e a longa-metragem “As Crónicas de Spiderwick” (17h35). A tarde termina com “Stardust — O Mistério da Estrela Cadente” (19h15), com a noite a prometer o regresso de “O Rei Escorpião” (21h15) e o mais recente “A Branca de Neve e o Caçador” (23h).

No dia de Natal, tudo muda, e o foco está nos filmes de ação e aventura mais recentes no TVCine 1. “Tomorrowland, Terra do Amanhã” (10h10) abre as hostilidades, seguindo-se “Missão Impossível: Nação Secreta” (12h20), protagonizado por Tom Cruise. No período da tarde há “Mundo Jurássico” (14h35), “Star Wars: O Despertar da Força” (16h40), “007 Spectre” (19h), “Capitão América: Guerra Civil” (21h30) e a versão alargada de “Velocidade Furiosa 7” (24h).

No canal Hollywood, o dia de Natal é passado com filmes clássicos da Disney. “Dumbo” inaugura esta programação especial do canal (10h50), seguindo-se “Bambi” (12h). Depois, a vez é dada às princesas, primeiro com “Cinderela” (13h15) e a seguir com “A Bela Adormecida” (14h40). Ao final da tarde será possível viajar no tapete voador de “Aladdin” (17h20) e mostrar aos mais novos a história de amor de “Pocahontas” (18h55).