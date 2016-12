(#1) God Save the Queen. A aventura de Isabel II em “The Crown”

Motivo de rumores muito antes de ter sido confirmada, “The Crown” chegou este ano e tornou-se desde logo uma das séries mais adoradas de 2016. Há razões para isso, pois é muito mais do que um véu o que se levanta. A história da Rainha Isabel II de Inglaterra é revelada de forma mais cuidada do que em muitos dos biopics que se vêem no cinema.

“The Crown” é mais do que um simples drama biográfico e propõe-se a retratar as dinâmicas entre a Coroa Britânica e o Governo de uma forma nunca antes explorada, com mais tempo do que na sétima arte. Na nova série da Netflix, a primeira temporada equivale à primeira década de reinado — e só assim tivemos a possibilidade de rever algumas das datas mais importantes da vida de Isabel II. Os momentos mais tensos (e os mais divertidos) da história dos Windsor também não escaparam ao guião de Peter Morgan.

ROBERT VIGLASKY

O argumentista Peter Morgan, que criou a série “The Crown” depois de filmes de grande sucesso como “A Rainha”, não pegou no projeto sozinho e a maior produção televisiva britânica de sempre conta com outros nomes de peso na equipa. O realizador Stephen Daldry (de “Billy Elliot” e “As Horas) e o produtor Andy Harries (“A Rainha”) são dois dos mais importantes, numa adaptação televisiva da peça de teatro “The Audience” que surpreendeu o mundo. A crítica também lhe é favorável e a série está nomeada para três Golden Globes: Melhor Série Dramática, Melhor Atriz (para Clare Foy) e Melhor Ator Secundário (para John Lithgow).

Do elenco fazem parte, além de Claire Foy — no papel da Rainha Isabel II — e John Lithgow (como Sir Winston Churchill), Matt Smith (como Príncipe Filipe), Victoria Hamilton (como Rainha-Mãe), Jared Harris (como Rei Jorge VI), Vanessa Kirby (como Princesa Margaret) e Eileen Atkins (como Rainha Mary). Os 10 episódios da primeira temporada de “The Crown” estão disponíveis no serviço de streaming Netflix.