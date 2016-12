(#2) Em “The Young Pope”, Sorrentino quis virar o Vaticano do avesso (e conseguiu)

"The Young Pope" é uma daquelas ideias que os cineastas têm e que raramente conseguem concretizar, mas Paolo Sorrentino conseguiu levar o seu projeto até ao fim. O realizador italiano pegou na personalidade do atual Papa, Francisco, e virou-a do avesso para construir um sacerdote diferente de todos os que já conhecemos.

A história da série começou a formar-se enquanto trabalhava na longa-metragem “A Grande Beleza” (que venceu o Óscar e o Globo de Ouro para Melhor Filme em Língua Estrangeira em 2014) mas nessa altura era ainda uma ideia vaga. Era preciso encontrar algo completamente novo, que nunca tivesse sido criado por qualquer outra equipa. Assim nasceu "The Young Pope", sem qualquer ajuda do Vaticano — que se recusou a colaborar com a produção.

Lenny Belardo (Jude Law) será Pio XIII e será ele a tomar as rédeas do Vaticano. É um Papa jovem, muito mais jovem do que os seus antecessores, e os cardeais esperam controlá-lo a partir de dentro, fazendo dele um fantoche público enquanto continuam a reinar nos bastidores — gerindo a Cúria Romana de acordo com os seus interesses. Não será assim. O novo líder da Santa Sé já conseguiu o que queria, chegar ao poder, e agora vai revolucionar a Igreja como a conhecemos.

Com muita pena nossa, os canais que financiaram a série ainda não confirmaram a sua continuação no próximo ano, mas a verdade é que Paolo Sorrentino já está a desenvolver os próximos capítulos de “The Young Pope”. A data de estreia ainda não é conhecida e também não há qualquer informação sobre o argumento, mas não se espere que alguma força superior faça de Lenny uma pessoa melhor. A primeira temporada da série ainda está em exibição no canal TVSéries.