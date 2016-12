(#4) “Westworld”, o futuro esquisito

A mais recente aposta televisiva da HBO, com assinatura de Jonathan Nolan e J. J. Abrams, combina ficção científica, drama, mistério e western, cruzando os vários géneros com uma abordagem completamente nova da clonagem humana e das relações entre os seres humanos e a inteligência artificial. Confuso com tanta informação? É natural, uma vez que o universo de “Westworld” é muito maior do que se imagina à partida.

“Westworld” é a concretização da visão de Dr. Ford (Anthony Hopkins). É ele o criador de tudo o que se vê no parque futurista que serve de cenário à série, mas importa perceber que criação é esta. São muitas as questões, mas genericamente trata-se de um parque pensado para concretizar os sonhos dos mais afortunados, sem quaisquer limites. Matar, violar, torturar. Tudo está à disposição dos que entrarem neste mundo paralelo.

O que aconteceria se os anfitriões do parque — máquinas criadas para satisfazer desejos dos mortais — se lembrassem do que foi feito com eles no passado? Terão sentimentos? Terão afinal o mesmo valor que um ser humano? “Westworld” fará com que pensemos de forma diferente e questionemos o que sempre julgámos certo durante os próximos anos. A verdade é que Jonathan Nolan e J. J. Abrams já criaram um plano de trabalho a cinco anos para o desenvolvimento da série.

