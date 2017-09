4 de abril de 2016. A primeira noite dos novos recrutas da Instrução Básica do regimento de Comandos da Carregueira coincidiu com o momento em que os elementos do curso 126 partiram para dar início à sua “Prova Zero”. O que testemunharam foram os primeiros momentos da forte ação psicológica exercida sobre os instruendos logo no início do curso, naqueles que são os dias mais temidos para quem dá início à formação que tem como objetivo torná-los membros desta força especial. Se tudo corresse como esperavam, os recrutas que agora davam entrada iriam integrar o próximo curso de Comandos, o 127, que teria início em setembro.

Naquela manhã houve lágrimas à porta do regimento.

Houve mães chorosas por deixarem ali os seus filhos, muitos deles nunca tinham vivido fora de casa, nunca tinham estado semanas longe da família. Alguns vieram naquele dia contra a vontade dos pais. Na maioria das vezes é o coração de mãe a falar mais alto. Mas noutros casos é o próprio pai a manifestar receio: “O meu pai passou pelos Comandos há alguns anos. Quando lhe disse que eu queria vir, ele não ficou muito contente, mas depois aceitou. Dizia que passou muito aqui e que não queria eu passasse pelo mesmo. Mas eu vou tentar à mesma”, explica Pedro Conceição, um dos novos recrutas.

Outro descreve o que queria: “Gostava de levar-me ao limite. Ver se consigo ou não”. Há ainda quem recorde as histórias contadas pelo avô, sobre o tempo passado na guerra colonial. Ou quem simplesmente tenha ficado impressionado com vídeos no Youtube e também queira partir em missão.

Mas no meio daquele grupo estavam também homens que deixaram os seus empregos para trás. “Despedi-me para vir para aqui. Até tinha um bom emprego, mas sempre quis isto e agora decidi seguir o meu instinto”, diz Rodrigo Rosa, 20 anos. Já João Maia, 19 anos, deixou um curso superior a meio, à revelia dos próprios pais. “Estava no segundo ano de um curso superior de engenharia. Desde sempre que os meus pais, a família, a sociedade, todos insistem que temos de ir para universidade. O normal é crescermos, estudarmos, e depois tirarmos um curso superior, porque dizem-nos que quem não tem um curso superior não tem vida. Desde cedo que me puseram isso na cabeça. Mas desde pequeno que eu também queria vir para o Exército.”

Todos os que ali estavam naquele dia vinham com uma história diferente mas um objectivo em comum: queriam ser comandos.

A maioria - entre eles muitos dos que se despediram para ali estar - nunca chegaria sequer a começar o curso cinco meses mais tarde.