As mulheres que nasceram para viver uma vida sistematicamente adiada

De maneiras que era assim, todos os dias, um dia de cada vez: Ainda estava escuro e já se ouviam os chinelos dela a deslizar no mármore a preparar pequeno-almoço dele e dos miúdos, cereais, leite com Nesquik ou com café, pão com manteiga, a papaia ou a manga; o dela podia esperar. Depois, nós saíamos os três e ela, imagino eu, punha-se a fazer as camas de lavado e a arrumar as trouxas e as casas de banho e a cozinha, e ouvia a televisão lá ao fundo enquanto nos fazia o almoço, às vezes spaghetti à carbonara, outras à bolonhesa, outras ainda cotovelinhos com um molho notável de azeitonas pretas que nunca percebi bem como se fazia; o dela podia esperar. E então entrávamos para encontrar uma casa impecavelmente limpa, comíamos e seguíamos para a sala ver os Mosqueteiros, a Vida Selvagem ou a Life Goes On, obladi, obladá, queimando pestanas até ao Conservatório ou ballet, e ela ficava para trás a lavar a louça à mão e a olhar para o frigorífico, provavelmente a pensar no que faltava comprar para o jantar dela, dele e dos miúdos, a única refeição em que os quatro se encontravam.

À mesa, ninguém lhe perguntava como tinha sido o dia, e ela também não contava: a comida estava muito boa, obrigado, posso levantar-me, até já, há um filme na RTP para ver de seguida, boa noite mãe, boa noite pai, está feita a jorna; a dela pode esperar.

Na altura, eu julgava aquilo era normal, trabalho e rotina, as funções separadas na condução de uma família entre o pai que ganhava e a mãe que nutria; hoje, o facto de ela nunca ter enlouquecido é algo que me escapa, porque ninguém deve nascer para viver uma vida sistematicamente adiada, vivida através da felicidade dos outros e não da sua. Não sei se é só dela, penso que não, porque conheci outras mães assim, com a dolorosa capacidade de engolir uma existência inteira em silêncio e sem queixas.

Quando a vemos pela primeira vez, Mabel também não se está a queixar. Está apenas a despejar os seus filhos no carro da mãe dela, porque a espera uma noite com Nick e sem a canalha por perto; só que Nick não aparecerá à hora combinada, telefonar-lhe-á de um lugar qualquer a avisar de uma rutura no abastecimento de água, mas ela que fique descansada porque a recompensa chegará. Ele fica preso no trabalho e ela reclusa em casa, com uma garrafa e uns trejeitos e maneirismos estranhos que depois entenderemos; para já, parece apenas que Mabel foi tomada pela frustração, a mesma frustração que a leva a sair e procurar o amor fugidio num bar onde homens e mulheres se engatam. Mabel, bonita como é, traz para casa um tipo e segue-se uma cena risível, quase deprimente, mas quando Nick irrompe porta dentro com os seus colegas de trabalho, em número equivalente a uma equipa de futebol, já o amante não está – está Mabel, que oferece o almoço, uma panela titânica de esparguete, e a boa disposição a cada um dos trabalhadores, um deles negro, cantador de óperas. A conversa histriónica começa, a tensão aumenta, Mabel negoceia os seus demónios e acontece isto:

– Nicky, just tell me. Don’t be afraid to hurt my feelings. Tell me what you want me to be, how you want me to be. I can be that. I can be anything. You tell me, Nicky.

– Be yourself.

De repente, saem todos desta minúscula casa, quase claustrofóbica, em que a cama do quarto do casal é um sofá reclinável que fica numa sala de estar que dá para uma sala de jantar e tem uma portinhola com ligação à casa de banho. E é então que as coisas começam a fazer sentido: Mabel (Gena Rowlands) e Nick Longhetti (Peter Falk) têm uma relação disfuncional e ele acha que é culpa dela, porque os sinais apontam para tal. A mulher fala sozinha, esmurra o ar, vagabundeia pela cidade enquanto espera pelo autocarro que lhe traz os filhos, é estranhamente física com estranhos, e anda constantemente ansiosa pela vida que não vive.

Às tantas, Nicky interna a sua mulher com a ajuda de um médico e da sua mãe, e cuida atabalhoadamente dos filhos enquanto ela supostamente se cura no hospício. Depois, decide organizar uma estúpida festa de receção a Mabel, enche aquele espaço exíguo ao qual chamam lar com pessoas próximas e não tão próximas assim que acaba por expulsar quando percebe quão idiota foi, e... e não vou contar o resto.

O filme “Woman Under The Influence”, de John Cassavetes, é um ensaio sobre a privacidade e sobre a intensidade das relações e sobre o que se pede às mulheres, e é filmado como uma espécie de documentário em que o espectador é ciclicamente confrontado por momentos violentos entrecortados por segundos de ternura - é desconcertante.

Cassavetes filmou a mulher (Gena) e o amigo (Peter), dando-lhes a liberdade de improvisar a forma como agiam em cima daqueles diálogos duros que explodem em atos ríspidos e discussões sem saída.

É a vida no cinema.