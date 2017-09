O jornalista que atingiu acidentalmente o regime de Putin quando tudo o que ele queria era dopar-se

E então veio a notícia e o meu avô disse:

– Não viste os olhos dele? Parecia o diabo, eu bem que tinha avisado que o gajo estava drogado.

O meu avô não tinha avisado, mas entre os Candeias cultiva-se aquilo que eu vou chamar “presunção da certeza absoluta das coisas à posteriori”, adaptação livre do “eu já sabia que isto ia acontecer” à portuguesa.

De modo que o patriarca Francisco previu que Ben Johnson correra os 100 metros dopado só de olhar para ele através da transmissão televisiva, notem bem, em diferido. Que de onde estávamos à Coreia do Sul havia oito horas de diferença e ninguém trocara os sonos para ver os Jogos de Seul.

Mas, e passando por cima desta absurda capacidade adivinhatória familiar, o que importa na história é o impacto que o conceito da batota tem num puto – o imparável avanço do cinismo, alimentado por casos como o de Marion Jones e, sobretudo, de Lance Armstrong.

E é com Armstrong que “Icarus” arranca e é assim:

Bryan Fogel – jornalista freelance, ciclista amador e fã descoroçoado de Lance –acorda com uma ideia arriscada e perigosa: tomar doping, competir dopado, fugir aos agentes antidopagem; e filmar tudo no entretanto.

É como o documentário “Super Size Me”, só que aqui ninguém se atafulha de comida que entope artérias e anuncia enfartes; neste caso, o sujeito vitamina o sangue com substâncias que fazem os homens correr mais rápido, saltar mais alto e ficar mais fortes. O ideal olímpico de pernas para o ar, mas, pronto, que se lixe, a história era boa – e ficou melhor.

Primeiros passos: arranjar quem lhe arranje a droga e que o submeta a um programa seguro para um atleta das horas vagas.

Fogel foi diligente a encontrar o fornecedor, mas não o mentor, pois Dan Catlin, um dos maiores especialistas no combate ao doping, desistiu da ideia a determinada altura (eticamente, teria muito que explicar).

Ainda assim, Catlin sugeriu a Fogel que contactasse um amigo russo chamado Grigory Rodchenkov. E depois tudo mudou.

Quando Fogel nos apresenta Rodchenkov, este está sentado algures na mãe Rússia de tronco nu, espécie de Omar Sharif anafado, figura quase caricatural. Mas Rodchenkov, esqueci-me de dizer, liderou o laboratório antidoping da Rússia e por isso sabe como isto se faz. Portanto, ri-se e dispõe-se a ajudar Fogel nesta estranha aventura até…

Até que rebenta o escândalo do doping na Rússia e Grigory admite ter sido ideólogo do programa sistémico de dopagem com o alto patrocínio de Vladimir Putin e Vitaly Mutko, o sombrio ministro dos Desportos russo.

A Rússia conquistou 13 medalhas de ouro (e 33 no total) nos Jogos de Inverno de Sochi e no processo nenhum dos atletas foi apanhado? Obra minha, dirá Rodchenkov com um orgulho quase lascivo que desconcerta.

E, de repente, Fogel vê-se dentro de um filme de espionagem e contraespionagem onde cabe um presumível homicídio e com acesso a informações sensíveis que põem em causa o regime e comprometem a verdade desportiva (obrigado, Rui Santos).

Rodchenkov explicará como é que se fugia aos controlos e como foi possível confundir a vigilância supostamente apertada em Sochi – ao que parece, e sem spoilar muito, bastou urina previamente congelada, um agente ex-KGB com habilidade para abrir frascos supostamente invioláveis, uma parede falsa e dinheiro para subornar; é inevitável, há sempre subornos.

Entre algumas cenas memoráveis de “Icarus” que envolvem injeções, viagens clandestinas ou o pedido de entrada no programa de proteção de testemunhas dos EUA, há aquele instante em que Fogel se senta à mesa com os chefes da Agência Mundial Antidopagem e lhes passa uma lista com os nomes – todos os nomes – de atletas russos dopados. Com análises. Contra-análises. E quais os protocolos usados.

– Tem a certeza?

– Tenho, está aqui.

– Como foi possível?

– Está aqui explicado.

Eles não sabiam porque, obviamente, não os tinham olhado nos olhos. Mas isso digo eu, que sou um Candeias.

*Podem ver “Icarus” na Netflix