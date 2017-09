As palavras suaves e protocolares que escondem o terror de uma violação: a série que venceu os Emmys

Não foi premonição, foi constatação: no final da semana passada, Pedro Candeias escreveu na sua habitual e especial coluna “Os homens sobreviveram a contar histórias um ao outro” por que motivo Handmaid's Tale é uma das grandes séries do momento, mas também por que motivo nos choca profundamente. Dias depois, soube-se este domingo, foi precisamente esta série que venceu os Emmys na categoria de melhor drama. É preciso saber porquê - e isto vai deixar-lhe com o coração apertado

Ninguém diz o nome do lugar.

- Então, é este fim de semana que vais à terra?

É lá que acabamos por voltar sempre. Para as festas da padroeira. Para a apanha da uva do vinho que se há de fazer e depois beber. E para as memórias dos anos em que o único problema, efetivo e recorrente, era sobreviver à próxima ressaca provocada pela noite anterior.

Normalmente, um banho no rio Zêzere resolvia a coisa, ficava-se como novo depois de enxuto e devidamente hidratado; hoje é mais sensato cumprir com a palavra dada e ir para casa quando alguém atira:

- Esta é a última cerveja antes de abalarmos.

A terra, que se confunde com raiz e é por isso que a chamamos assim, é o segundo lar onde crescemos com a óbvia vantagem da liberdade de movimentos que a cidade não nos dava. Era a pé, de bicicleta e até de barco a remos que se chegava a outras latitudes para a algazarra. Para putos adolescentes, já estão a perceber as incontáveis possibilidades que nos eletrificavam as ligações dos cérebros.

A terra era quase perfeita, não fosse a beatitude e o atraso normais em sítios onde o tempo pára enquanto lá fora o mundo pula e avança. Mulheres na cozinha, homens na associação recreativa, mulheres que ouviam e calavam, homens que mandavam - exceção à minha bisavó, que era rija e palavrosa - e priores que davam sermões como estes que vou parafrasear durante a celebração de casamentos:

- O lugar da mulher é aguentar tudo ao lado do marido e fazer a lida da casa.

- Coitados dos outros, que não têm culpa de serem de outra religião. Rezemos por eles.

Amén.

Bendito seja o fruto...

“Blessed be the fruit.”

A expressão é repetida em cada episódio de “Handmaid’s Tale”, a adaptação televisiva do livro que Margaret Atwood escreveu nos anos 80. Este é o contexto: os Estados Unidos não são os Estados Unidos mas a República de Gilead, um lugar que surge quando homens poderosos tomam o poder depois de uma epidemia deixar infértil uma percentagem alarmante da população feminina. Estes tipos levam convenientemente as Escrituras à letra, aproveitam-se do medo natural de uma nação que morre de velhice e criam uma espécie de fascismo bíblico que retira progressivamente todos os direitos elementares às mulheres - deixam de poder ter dinheiro, de ler e de escrever, e, no final, de usar o próprio nome e acabam divididas em categorias cromática: verde, vermelho e castanho; inférteis, férteis e vigilantes.

As mulheres que podem engravidar são roubadas às suas famílias, arrebanhadas e reeducadas na lei do Senhor pelo sistema; posteriormente, são entregues a casas onde vive um casal que não pode ter filhos. Tornam-se handmaids, palavra suave para escravas sexuais, e submetem-se periodicamente a uma “ceremony”, palavra protocolar que esconde o terror de uma violação. É assim que acontece: a esposa senta-se na cama e entre as pernas desta está a cabeça da handmaid, deitada de barriga para cima e de pernas afastadas enquanto o marido consuma o ato.

É um dos momentos mais violentos alguma vez filmados para TV: homens que subjugam mulheres, mulheres que subjugam mulheres, mulheres que são cúmplices de crimes feitos sobre outras mulheres. Porquê? Porque ao choque inicial segue-se a rotina e à rotina a normalização e, enfim, a relativização. É como o síndrome da linha de montagem dos nazis em “As Benevolentes”: cada um está a fazer o que lhe compete e no entretanto perde-se o contacto com a realidade.

“This might not seem ordinary right now, but after a time it will. This will become ordinary”, dirá a Aunt Lydia, a personagem vigilante passiva-agressiva que monitoriza as raparigas.

As outras mulheres - inférteis, divorciadas ou mal casadas - entram no esquema e tornam-se freiras que vigiam as serviçais ou então são enviadas para colónias para limpar lixo tóxico e, por fim, morrer. Mulheres que gostam de mulheres e homens que gostam de homens são perseguidos e torturados e assassinados.

E é no meio desta opressão e repressão que Offred (Elizabeth Moss) tenta sobreviver com monólogos interiores carregados de ironias e insultos que não diz mas que a salvam da loucura depois de lhe terem retirado a filha e, presume-se, assassinado o marido.

Elizabeth Moss, que conhecemos da “Mad Men”, comunica com a audiência através dos olhos e com a plasticidade do seu rosto, que muda de expressão num instante. É um desempenho notável, cheio de insinuações e de silêncios preenchidos pelos feixes de luz que atravessam as salas onde está. Aliás, a luz e a cor e o guarda-roupa são outros dos personagens desta série cujas cenas se parecem, por vezes, com quadros como A Leiteira ou A Rapariga Do Brinco De Pérola, de Vermeer. Como se fosse possível encontrar beleza na resignação e na dor provocada pelos costumes há muito enterrados lá longe, no passado. De onde não é suposto saírem.