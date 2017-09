Narcos, essa malparida história de violência

O clube de vídeo ficava no centro da cidade de Kinshasa, num lugar algures entre o boulevard e o Shopping, propriedade de uns portugueses aqui do Lumiar que chegámos a visitar há coisa de alguns anos. O videoclube tinha portas prateadas, um balcão castanho, muitas VHS dispostas em prateleiras que eu selecionava mentalmente enquanto a minha mãe levantava a encomenda semanal: filmes e desenhos animados para os putos e a remessa dos novos episódios do Roque Santeiro para toda a gente.

O Sinhozinho Malta, o João Ligeiro, o Zé das Medalhas e a Viúva Porcina, todos aqueles nomes coloridos entravam à noite dentro de casa e ficavam lá dentro, habitando pedaços de conversa, preenchendo-as com gestos, “‘tou certo ou ‘tou errado?”, a imaginária bracelete lassa do relógio a chocalhar no punho, o bigode atrevido do Duarte Lima.

Não perdi um único episódio do Roque Santeiro e estava sempre à espera do que ia acontecer a seguir, mas quando o João Ligeiro levou um tiro e caiu do cavalo e o Zé das Medalhas foi engolido pelas medalhas e pelas correntes e morreu no fim, fiquei no vazio. Deixei de ver novelas antes do hábito de ver novelas se tornar socialmente pouco recomendável para adolescentes e muito provavelmente falhei boas histórias por causa disso - e, disso tenho a certeza, perdi bons atores em décors novelescos.

Como o Wagner Moura, do Tropa de Elite 1 e do Tropa de Elite 2, dois filmes de ação brasileiros que rebentam com a alegada superioridade norte-americana na arte mal compreendida do cinema do tiro e do pontapé.

E, depois, veio Narcos.



Narcos, para quem ainda não viu, é sobre o cartel de droga de Medellín liderado por Pablo Escobar, interpretado por Wagner Moura. As duas primeiras temporadas giram exclusivamente na caça a Escobar feita por agentes DEA norte-americanos, o agente Murphy e o agente Peña, que fazem alianças perigosas, que se metem em trabalhos, que violam alguns princípios da Lei para botar a mão no homem.

Para mim, é como uma espécie de Goodfellas cortada em episódios: os personagens tem características vincadas, cheias de maneirismos, uns matam outros e há um narrador que vai contextualizando a história enquanto ela discorre velozmente em diálogos curtos e intensos, entrecortada por cenas violentas, imagens de arquivo da época que conferem realismo à série - e punchlines como “plomo o plata”, chumbo ou prata, “malparido” e outras que o bom-senso me aconselha a não reproduzir neste respeitável jornal.

Genericamente, temos de partir do princípio que todos são corruptos, corruptores ou corruptíveis: não vale a pena escolher muito o lado onde se quer estar, porque a linha que separa as coisas boas das más é ténue e fina como uma nota de 100 dólares que passa de mão. Na maior parte das vezes, é Escobar/Moura quem rouba os episódios, com as suas mudanças de humor repentinas, as mãos que ajeitam as calças de ganga que lhe ficam propositadamente mal, os silêncios incómodos e a inevitável ordem para pegar fogo a tudo. Obviamente, o español de Moura não cumpre inteiramente os mínimos, mas uma vez ultrapassada a desconfiança inicial gerada pelo castelhano de sotaque brasileño, Narcos acelera-nos o ritmo - e vicia-nos.

Tanto assim é que, ainda há dias, vi a temporada três em três dias, os episódios cinco a dez de uma vez só. Sem Escobar, que morreu, e sem Murphy, que se foi embora, a season 3 de Narcos permite a outros que cresçam e floresçam. Ao contrário das anteriores, desta vez há vários vilões a disputar o espaço do mauzão central: o sempre bem-vestido Pacho, que combate o preconceito da homossexualidade num mundo de machos-alfa; os irmãos Gilberto e Miguel Rodríguez, que se desafiam à vez na liderança dos Cartel de Cali; e o, digamos assim, pragmático José Santacruz Londoño, interpretado pelo português Pêpê Rapazote.

Sem querer revelar muito, que a coisa está fresca, os últimos episódios são brutais na construção do suspense, num constante jogo de espelhos do delator que quer mais para a vida dele do que assegurar a vida de criminosos de gatilho leve. É uma história de acertos familiares, de acordos desfeitos e refeitos, de sobrevivência e de violência.