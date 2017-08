Não há nada que nos prepare para Rachmaninoff

Como em quase tudo nas nossas histórias, o Carlos foi à frente e foi brilhante. Falhou poucas notas, talvez nenhuma, deu-nos uma lição de técnica (que nasce do trabalho) e de memória (que era mesmo dele) e tocou outra vez de forma notável, sobretudo tendo em conta que o Carlos era um adolescente naquele tempo. E deslumbrou-nos a todos.

E como em quase tudo nas nossas histórias, eu não quis ficar para trás e também quis brilhar. Tínhamos crescido praticamente como irmãos e isso resultou em várias pegas, algumas que deram em nada, outras que acabaram em camisolas rasgadas e ensanguentadas, mas a maior parte delas por culpa minha, porque era mais novo e sentia ter algo a provar. No futebol. Nas lutas de ‘barcas’ e ‘cintas’ que os nossos pais diziam serem um original do Baixo Alentejo. A jogar às escondidas. A trepar às árvores. E ao piano.

Por isso, quando o ouvi a tocar o Prelúdio em Sol Menor de Rachmaninoff percebi que não iria descansar até conseguir fazer parecido. Fiquei obstinadamente agarrado àquele ritmo e àquela melodia; e, quando ela me chegou, àquela partitura. A fórmula A-B-A, os andamentos “Alla Marcia”, “Un Poco Meno Mosso” e “Poco a Poco Accelerando Al Tempo Primo”, as duas semicolcheias e a colcheia juntas, a escala descendente em oitavas na mão direita, o arpejo, o baixo da mão esquerda.

Devorei o texto e imaginei-me a tocar aquilo, nota a nota e sem erros.

No tempo em que não estava a estudar o que a professora me dizia para estudar, voltava ao Op. 23 n.º5. À noite ligava o leitor de cassetes à tomada e ouvia ininterruptamente as gravações de Ashkenazy, Kissin, Richter e Horowitz, e tentava perceber o que eles ouviam de diferente nas notas escritas.

A obsessão alastrou rapidamente ao próprio Rachmaninoff e às coisas que procurei ler sobre ele; coisas como a depressão, a prima por quem se apaixonou e mais tarde com quem se casou, as mãos gigantescas e poderosas e surpreendentemente ágeis, a influência de Tchaikovsky, a fuga da Rússia, o último dos românticos, a crítica e a obra, especificamente, dois concertos para Piano, o Número 2 e o Número 3 - e dos dois, sempre preferi o primeiro, provavelmente a melhor música alguma vez escrita e certamente a que eu mais ouvi em 37 anos e alguns quantos meses que levo de vida.

Esse concerto foi como que um despertar, um murro no estômago, a respiração em suspenso, como daquela vez em que nos apaixonamos pela primeira vez à primeira vista. Não há nada que nos prepare para um arroubo assim, algo que nos toma logo no início, com os acordes em crescendo e a entrada da orquestra com um tema profundamente russo, cru, simples e melódico e bonito.

Depois, seguem-se trinta e poucos minutos em absoluta tensão, um diálogo constante entre o pianista e a orquestra, e os clímaxes épicos que Rachmaninoff sempre defendeu. Para tocar o Concerto n.º2 é preciso porventura mergulhar num estado hipnótico que só se atinge depois de minutos, horas, dias, meses e anos de estudo que não se compadecem com fragilidades e minudências.

Sucedeu a David Helfgott, o pianista australiano imortalizado em “Shine” por Geoffrey Rush. David foi um menino-prodígio criado num contexto difícil e por um pai austero que cedeu ao esgotamento, à pressão e à depressão, caindo num limbo que o engoliu para sempre - no filme, a queda dramática acontece em pleno Concerto para Piano Número 3; no documentário “Hello I Am David”, Helfgott volta a esse concerto, a cantarolar e a falar por cima enquanto discorre os teclados dos pianos, o que transforma o espetáculo clássico e conservador num momento estranho e desconfortável, mas divertido.

Porque a musicalidade de David está toda lá, intacta e insuperável, mas parte do texto ter-se-á perdido nas memórias de quando era um pianista consciente do espaço e do tempo em que estava. Mas, essencialmente, o que este documentário nos traz é uma história de amor incondicional de uma mulher por um homem que tem uma doença que não se cura, e que pode ser desesperante para os que convivem de perto com ela.

David Helfgott é uma criança grande com um jeito enorme para o piano e para os disparates, cujo discurso viaja desconexamente entre o passado e o presente, com palavras e expressões repetidas, “trust, trust”, “hello I am David and I play the piano”, um tipo viciado em cafés e chás e também em comida pouco saudável – ainda assim, mantém uma forma física invejável com braçadas trapalhonas na piscina –, beijoqueiro de bocas, de sorriso nos lábios e de abraços constantes e apertados. E que toca em salas apinhadas de gente que sabe de onde ele vem – e que lhe reconhecem o talento.

A história de David Helfgott é uma história de possibilidades e de como a música nos apresenta sempre uma solução. Porque é universal e toda a gente a pode entender.

Basta escutá-la.