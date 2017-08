Warhol enganou-se. São mais do que 15 minutos

Um dia decidi inscrever-me na Associação Póvoa Olival Basto, de acrónimo APOB, para aprender os movimentos do Daniel LaRusso. Só que a APOB não tinha Karaté e, não constando Karaté, inscrevi-me no mais parecido que lá havia: Jiu-Jitsu japonês, onde se projeta, pontapeia e executam chaves.

O homem do balcão disse-me que eu precisava de ter 15 anos para andar no Jiu-Jitsu e eu respondi-lhe que tinha 12 e ele então disse-me que ia deixar passar porque eu tinha cabedal e altura e tudo mais para aguentar aquilo.

Não tinha. Andei dois anos e saí com o cinturão laranja e um lábio vermelho e rebentado pelo rotativo do Secas, ele sim com idade, altura e cabedal para andar naquilo. E assim se foi a minha oportunidade de ter histórias mirabolantes de artes marciais para contar no recreio.

Chegaram-me as do Hugo.

O Hugo era, não há expressão melhor, um tangas e as suas tangas eram do melhor. Ele tinha feito Karaté e Muay Thai e Kickboxing, e ainda uma perninha de Jiu Jitsu, e metera-se em confusões das quais se safara com mortais por cima dos malandros e golpes formidáveis, estilo Van Damme. O Hugo também costumava trazer para a conversa um primo (ou seria um amigo?) que andava ou andara na Legião Estrangeira, como o Van Damme, estão a ver?, e o primo barra amigo ensinara-lhe umas coisas que só visto – e que nós obviamente nunca chegámos a ver.

O exagero é dele, não é meu. Aos 15 anos, o Hugo era um sólido mentiroso encartado, mas inofensivo, porque ele sabia bem com quem tinha aqueles monólogos de cenas fantásticas provavelmente roubadas ao Ninja Americano – aquilo ficava entre nós.

Mas e quando não fica? E quando a mentira passa por verdade, viraliza e cristaliza como um facto alternativo?

Não subestimem este homem porque se parece com um culturista acabado ou um wrestler da WWE envelhecido de cabelo platinado e irrepreensivelmente penteado para trás. Roger Stone é, para quem não sabe, uma espécie de conselheiro, consultor e negociador de uma fação pitoresca do Partido Republicano norte-americano – a facção que gerou Donald Trump. Roger Stone está desde o início neste nicho que agora se tornou mainstream na cultura dos EUA - o seu nome é referido en passant no escândalo Watergate, onde terá recebido alguns subornos, e participou ativamente na campanha de Ronald Reagan, Bush pai e Bush filho.

Está lá desde sempre e recentemente foi o homem que manobrou Trump na sombra, ou melhor, na sombra possível tendo em conta a personagem: fatos coloridos, óculos vistosos, uma tatuagem com a cara de Nixon no meio das costas e uma atração irresistível pelos media - que ele diz entender como ninguém.

O documentário “Get Me Roger Stone” apanha Roger Stone no arranque, no entretanto e no final da campanha de Donald Trump. Há uma câmara que o segue para todo o lado, jornalistas convidados a comentar o modus operandi e imagens de arquivo que sustentam a ideia de que tudo o que de estranho e desleal se tem passado tem a sua impressão digital. “Ele é como o Forrest Gump sinistro da política americana.”

Stone não concorda, acha a piada redutora. Diz ser o visionário que criou o candidato Trump e há realmente várias correspondências entre o discurso do agora presidente e os tweets de Roger Stone que atestam a influência deste. Além disso, Stone garante ser um “agente provocador” que percebe o “valor da desinformação” e um autor de uma série de regras a seguir na vida em geral. A primeira é esta: “É melhor ser infame do que nunca ter sido famoso”. Por exemplo, foi ele quem instigou um motim que paralisou uma contagem de votos nas presidenciais que derrotaram Al Gore em 2000. Outro exemplo: foi ele quem inventou as violações de Bill Clinton e foi ele quem passou a vida a comentar no Infowars.com e a cunhar a expressão “crooked Hillary”, vestido com as t-shirts “Hillary For Prison” ou “Rape” com a cara de Bill Clinton.

Stone é cinematograficamente descrito como o príncipe das trevas, mentiroso compulsivo, manipulador, maquiavélico, perigoso e vaidoso e é acusado de trapaças só ao alcance dos verdadeiros desavergonhados. E o mais curioso é que Stone as assume sem pudor, e, mais curioso ainda, Stone parece ter genuinamente pena quando não lhe atribuem mérito por outras malfeitorias que garante ter idealizado. É um tipo estranho, mesquinho e odiável, mas ele também não se importa: “Eu deliro com o vosso ódio”.

Ele é um produto deste tempo nascido muito antes deste tempo e talvez por isso tenha tido o tempo suficiente para perceber que iríamos chegar a este ponto: uma realidade alternativa construída sobre rumores e difamações, o diz-que-disse sem consequências para quem o diz, porque mais importante do que ser ou parecer é aparecer.

É aqui que Warhol se enganou. São mais do que 15 minutos.