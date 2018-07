Israel assume-se como um estado racista

A inscrição na lei do direito exclusivo dos judeus à autodeterminação nacional, que confere a Israel o estatuto oficial de Estado racista, é apenas a chegada de uma longa caminhada. Os passos seguintes são a consumação da expulsão ou do genocídio de qualquer grupo étnico ou religioso que ponha esta premissa em causa

Israel não tem uma Constituição mas a aprovação da “Lei Básica: Israel – Estado-Nação do Povo Judeu” faz, a partir de agora, as suas vezes no que é fundamental para compreender a natureza do país. Esta legislação materialmente constitucional, aprovada pelo Knesset sete anos depois de ter começado a ser debatida, tem três consequências práticas: o hebraico é a única língua oficial do Estado e o árabe, falado por 20% dos cidadãos, fica apenas com “estatuto especial”; Israel assume-se como pátria histórica do povo judaico que tem o direito exclusivo à autodeterminação nacional; e Jerusalém é a capital do país.