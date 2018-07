No ponto em que está, o Brexit deveria ser inaceitável para todos. A UE não pode aceitar que o Reino Unido só saia para o que lhe dá jeito. E os britânicos não podem aceitar ser regulados por normas e tribunais sobre os quais não têm poder. Resta o soft Brexit, que é, na realidade, um hard remain, em que se continua a obedecer em muito sem mandar em nada. Uma pesada derrota para os britânicos

Apesar do maniqueísmo instalado que divide a Europa entre xenófobos e europeístas, a pertença à União Europeia (UE) não está no núcleo duro dos valores democráticos. Por isso, cumprir o mandato expresso no referendo ao Brexit é um imperativo do Governo britânico. Sempre foi esta a minha discordância com a histeria europeísta: o respeito pela soberania do povo. Uma regra que tende, numa total inversão de valores, a ser secundarizada por aqueles que põem a defesa da União à frente da democracia.

