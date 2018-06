O crime e a cobardia estão no DNA da extrema-direita

Salvini disse que seria útil avaliar se Roberto Saviano, jornalista há 12 anos com a cabeça posta a prémio pela Mafia, ainda precisa da proteção policial. Saviano é bastante crítico do novo governo e o ministro do Interior decidiu usar o medo da Mafia para tentar calar um opositor

O jornalista autor do livro “Gomorra”, Roberto Saviano, vive há 12 anos protegido pela polícia por se dedicar a investigar a mafia napolitana. Graças à sua obra sobre a Camorra, a sua presença é frequentemente solicitada no estrangeiro para conferências. Por ter a cabeça a prémio, é sempre acompanhado por seguranças policiais. A proteção de Saviano não é um favor do Estado, é um dever do Estado. O escritor é perseguido por criminosos por denunciar criminosos. Está do lado da lei contra o crime e a sua liberdade (incluindo a de movimentos) não pode ser limitada por isso. Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

