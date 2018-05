O futebol parece importante porque é importante

O futebol é importante porque milhões de pessoas lhe dão importância. E ao lhe darem importância transportam para ele interesses políticos, sociais e económicos conflituantes que o tornam ainda mais relevante. A altivez enojada perante o tudo o que rodeia o futebol, parecendo uma postura inteligente e informada, revela uma arrogância ignorante

É verdade que o tempo que o futebol ocupa no espaço mediático é desproporcionado. Na realidade, parece ser, muitas vezes, a única informação que interessa à maioria dos portugueses. Mas a reação de algumas pessoas à cobertura dada ao que se passou no Sporting é um pouco absurda. Porque ela parte do princípio oposto, igualmente errado: que se uma coisa está relacionada com o futebol perde automaticamente importância.

Se um grupo de pessoas entrasse pela sede nacional de um grande partido político e espancasse os seus dirigentes, militantes ou funcionários teríamos seguramente tema para um mês. Se um grupo de encapuçados entrasse numa grande empresa e espancasse um conjunto de trabalhadores para que produzissem melhor e houvesse a mais leve suspeita do envolvimento dos patrões no sucedido, ninguém duvidaria que estávamos perante um assunto de dimensões gravíssimas. O que aconteceu em Alcochete seria sempre um escândalo nacional, acontecesse na política, no mundo empresarial ou no desporto. Tratar como um mero fait divers do futebol é aceitar que a bola é uma espécie de offshore moral e legal.

