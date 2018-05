Incêndios: o efeito perverso da pressão pública

A certeza de que se algo correr mal vão rolar cabeças tornou a cooperação entre organismos públicos ainda mais difícil. Caberia ao governo pôr a casa em ordem. Mas, muito fragilizado pela tragédia de Pedrógão e de outubro, perdeu toda a capacidade de liderança

O comandante da Proteção Civil demitiu-se. Nas notícias, li duas teses diferentes (vamos ignorar as protocolares “razões pessoais”) que provavelmente são cumulativas. Uma era que se tinha demitido em discordância com a linha do Governo, outra era que se tinha demitido por causa dos ataques de Jaime Marta Soares, ex-dinossauro do poder local, presidente da Assembleia Geral do Sporting e, nas horas vagas, chefe dos bombeiros que ameaça tudo e todos. Devo dizer que qualquer uma das razões apresentadas me parece preocupante.

Se António Paixão se demitiu por causa do grande atraso na preparação da época dos incêndios, da falta dos meios que acha adequados e do ambiente de “caos” na Autoridade Nacional de Proteção Civil, a minha preocupação é dupla: primeiro, porque esta demissão indicia uma impreparação de todo o sistema que pode ter repercussões trágicas, depois, porque só um completo irresponsável se pode demitir nas vésperas do período dos incêndios por considerar que os serviços que dirige estão caóticos. Quer dizer que a segurança do país e dos cidadãos está, para ele, atrás da sua reputação. Que não quer ser responsabilizado e sai do lugar numa altura em que dificilmente pode ser substituído com eficácia.

