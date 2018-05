A comunicação social é a Ágora, não é o pelourinho

A utilização de imagens de um interrogatório é um ato extremo que só poderia ser justificado com uma razão extrema: ser a única forma de denunciar alguma coisa muitíssimo relevante que de outra forma seria impossível chegar ao conhecimento público. Não é o caso. Nem sequer nos deu qualquer informação nova. Não estamos, portanto, perante um conflito entre valores

Chego do estrangeiro e aterro atrasado num debate cheio de equívocos sobre a divulgação das imagens dos interrogatórios a Sócrates. O que se discute é a relevância jornalística do julgamento do antigo primeiro-ministro. Só um idiota negaria a importância desta investigação e deste julgamento e mesmo havendo muitos idiotas não dei por que algum deles o tenha feito. O que se discute é o comprometimento de cada um no combate à corrupção. O que fez a divulgação destas imagens por esse combate? Não será no julgamento que a justiça se fará? Os juízes acompanharam o interrogatório pela SIC? O debate não é sobre a relevância do caso, não é sobre corrupção, não é sequer sobre Sócrates. O debate é sobre valores fundamentais que, como acontece muitas vezes, entram em conflito. No caso, os direitos de qualquer cidadão, chame-se José Sócrates, Daniel Oliveira ou tenha qualquer outro nome, e a liberdade de imprensa.

