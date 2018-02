Uma polícia violenta e racista. Um retrato do que ainda somos

Porque é que ainda mantemos uma bovina passividade perante o abuso da força policiais? Como explicamos que haja uma diferença tão abissal entre a nossa autoimagem de povo tolerante e todos os dados que nos explicam como somos, enquanto povo, estruturalmente racistas?

A visita a Portugal do Comité Anti-Torutura do Conselho da Europa confirmou duas coisas que eu suspeitava: que Portugal está entre os países da Europa Ocidental – ou seja, dos países europeus que vivem em democracia há mais de três décadas – com maior número de casos de violência policial e que as suas principais vítimas são afrodescendentes portugueses e estrangeiros. Dito de forma mais crua: temos uma política que abusa do seu poder e é, no abuso, racista.

O relatório agora conhecido resulta de uma visita feita em 2016 que acabou por confirmar muito do que já observara na visita anterior, em 2013. As suas conclusões podem levar a vários debates, incluindo da autonomia e capacidade de intervenção da Inspeção Geral da Administração Interna (IGAI) e a crónica dificuldade em impor sanções a quem abusa do seu poder e viola a lei. Mas permitam-me que alargue um pouco a reflexão. Que fale de nós.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito para Assinantes ou basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso, pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)