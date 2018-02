Ferraz da Costa: uma elite antiga e decadente

Ferraz da Costa quer que as pessoas aceitem o emprego que lhes oferecem? Paguem mais. Quando finalmente as pessoas aceitarem quer dizer que acertaram no preço. É que parece que os tais portugueses que não querem trabalhar vão em grande quantidade para o outros países. E vão trabalhar, veja-se bem

Ligo pouco ao que o enjoado Pedro Ferraz da Costa resolve partilhar com o País. Apesar da pinta arrogante, que pode intimidar os menos atentos, as suas intervenções raramente ultrapassam a conversa de café. Ou de Turf, se preferirem. A criadagem está cada vez mais insolente; O nosso dinheiro serve para alimentar os parasitas dos funcionários públicos; Toda a gente quer ser doutora e já não se arranja um canalizador em condições. Se é para isto, prefiro seguir viagem no banco de trás do táxi e ouvir a conversa sobre a malandragem que quer poleiro. Sempre me sai mais barata a bandeirada. O antigo presidente da CIP representa bem a mediocridade cultural do que resta de uma elite económica decadente. Uma elite que, fingindo-se liberal, acredita que tudo depende do Estado. Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito para Assinantes ou basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso, pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)