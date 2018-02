O fantasma do que já foi uma central sindical

O pedido da UGT para que não se façam mudanças na lei laboral para não “afrontar as entidades empregadoras” explica-se com impensável acordo que assinou em 2012. Tinha razão Torres Couto: a “certidão de óbito” já foi assinada. Sobra o fantasma daquilo que já foi uma central sindical

“Para que é que o governo há de afrontar as entidades empregadoras para uma alteração completa da legislação laboral. Há uma tranquilidade em manter a legislação laboral, não exatamente como está, mas fazer alterações cirúrgicas.” Esta declaração não é da oposição ou de uma confederação patronal. Não é do governo ou da Comissão Europeia. É, pasme-se, do secretário-geral da UGT. E tem um contexto: a proposta de alterações da lei laboral que, longe de ser “completa”, pretende reverter cirurgicamente os cortes feitos durante a troika e repor o papel da contratação coletiva, sem a qual os sindicatos são, no sector privado, verbo de encher.

Para compreendermos a posição da UGT temos de andar uns anos para atrás, quando, em 2012, João Proença (nomeado por Passos Coelho, um ano depois, conselheiro da AICEP e, mais recentemente, eleito presidente do Conselho de Supervisão da ADSE sem o apoio de três dos quatro representantes dos beneficiários) assinou um acordo impensável que retirava direitos e rendimentos aos trabalhadores sem qualquer contrapartida. Passos disse que o acordo não tinha precedentes e que era ainda “mais audaz” do que tinha sido proposto pela troika. Retiravam-se férias, cortavam-se rendimentos, impunham-se bancos de horas individuais. O SITRA (dos transportes), um dos poucos sindicatos da UGT que ainda se dedica a qualquer coisa que tenha a ver com sindicalismo, não assinou a capitulação. Torres Couto, fundador da central sindical, decretou que o acordo era a “certidão de óbito” da UGT. O pedido feito agora pela UGT para que não se façam mudanças na lei laboral para não “afrontar as entidades empregadoras” explica-se com este acordo que assinou em 2012.

