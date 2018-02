Rankings enganadores

Os rankings mentem. Mentem porque, escondendo as diferenças socioculturais dos alunos de cada escola comparam o incomparável premiando quem já tem quase todo o trabalho feito, escolhem os alunos mais fáceis e e muitas vezes até são menos exigentes

Mais um ano, mais listas com os rankings das escolas. Uma invenção demagógica de José Manuel Fernandes, quando dirigia o “Público”, que pretendeu convencer as pessoas que a qualidade de uma escola se media pelos resultados médios dos seus alunos nos exames, independentemente das condições sociais e culturais em que a escola trabalha. O verdadeiro objetivo foi conseguido: passar a ideia que as escolas privadas, que fazem uma seleção social natural por via dos rendimentos e, em muitos casos, uma seleção artificial, afastando maus alunos ou os alunos indisciplinados, garantiam melhor ensino do que a escola pública. Os rankings das escolas nasceram, através de critérios enganadores e pouco esclarecedores, para servir uma agenda ideologia e empresarial.

A cidade de Lisboa concentra metade do “Top 10” das escolas secundárias do País apesar de representar menos de 7% do total nacional. Isto mostra bem a deturpação que o ranking alimenta. Para evitar outros factores mais complexos, fico-me por estas escolas e, em todo o artigo, usarei apenas o ranking das escolas com mais de cem exames realizados.

