 Quando o justiceiro vira cordeiro

Fosse o CM de sempre a fazer os seus bons títulos sobre este caso, e havia várias manchetes possíveis: “Paulo Fernandes polui Tejo outra vez”; “Donos do CM põem em perigo saúde pública”; “Patrão de Octávio Ribeiro conspurca água dos lisboetas”. Em vez disso, quase se adormece a ler notícias que nem uma chamada à primeira página mereceram. Nada como pôr os justiceiros a escreverem sobre o patrão para que se transformem em mansos cordeiros

O “Correio da Manhã” adora fazer associações maliciosas entre factos. Exemplo recente: o ministro foi à bola e dois dias depois a empresa do filho do Luís Filipe Vieira recebeu uma isenção de IMI. Estas suspeitas por associação têm duas vantagens para o jornal: dispensam investigações (que dão trabalho, exigem bons profissionais e custam dinheiro) e previnem qualquer processo (afinal de contas, apenas noticiam “coincidências”). Hoje, vou deixar aqui dois factos. É um exercício que o “Correio da Manhã” seguramente acompanhará.

Tendo em conta o assunto tão alarmante para uma das regiões mais densamente povoadas do País, o caso de aguda poluição do Tejo daria, em circunstâncias normais, manchetes com trocadilhos variados no “Correio da Manhã”. Daria para explorar o temor das populações e seria de esperar um dedo em riste apontado para uma das principais suspeitas, a Celtejo. Em vez disso, o “Correio da Manhã” parece o mais cuidadoso dos jornais de referência, esperando por todas as confirmações e certezas. Uma pessoa nem os reconhece. Quase se adormece. Como diriam os homens e mulheres daquela casa, parece o “Diário da República”.

