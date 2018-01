Um político impreparado para a guerra, um guerreiro impreparado para a política

Rui Rio deixou que o debate resvalasse para a baixíssima política, onde Santana foi mostrando fotos, contando casos, chafurdando no que de mais medíocre há na vida partidária. O que assistimos foi a um confronto entre um político impreparado para a guerra com um guerreiro impreparado para a política

Os comentadores foram unânimes: Pedro Santana Lopes esmagou, encostou às cordas, venceu por KO. Rui Rio foi humilhado, maltratado, sovado. Não tenho dúvidas que sim: Santana Lopes teve melhor nota técnica. Não tanto por mérito seu, mas a isso já vou, mas por desmérito de Rio. Em nenhum momento conseguiu ser ele a determinar os temas e o tom do debate. Deixou que ele resvalasse para a baixíssima política, onde Santana, com a sua simpática falta de escrúpulos, foi mostrando fotos, contando casos, chafurdando no que de mais medíocre há na vida partidária, enquanto Rui Rio atabalhoadamente se defendia.

Ou se joga o jogo sujo e se vai até ao fim – coisa que Rui Rio até ensaiou, mas por não ser da sua natureza não conseguiu –, ou se obriga o outro a jogar um outro jogo. Em vários momentos Rio podia ter feito isso.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito para Assinantes ou basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso, pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido