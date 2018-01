Peticionários fraturantes e saudosistas

Se é por causa da descolonização que Mário Soares não pode dar o nome a um aeroporto, o problema destes peticionários é com a identidade que construídos há 43 anos: a de uma democracia moderna e obviamente anticolonialista

Um grupo de cidadãos, que se propunha ter mais do que vinte mil assinaturas e não conseguiu chegar às 14 mil, apresentou uma petição à Assembleia da República para impedir que o nome de Mário Soares seja dado ao novo aeroporto do Montijo. A petição não devia ter sido aceite. Não por chamar “fulano” a um ex-Presidente da República. A participação de todos na vida política tem sempre o risco do parlamento ser obrigado a discutir textos que estão ao nível das caixas de comentários dos jornais. É o preço que pagamos por maior abertura das instituições à cidadania e acho que devemos estar disponíveis para o pagar. Não devia ter sido aceite porque é sobre nada. Não há aeroporto do Montijo, não há proposta para o seu nome e mesmo que houvesse a Assembleia da República não teria qualquer poder nesta matéria. A aceitação de petições que não cumprem os mínimos requeridos é uma forma de desvalorizar este instrumento de cidadania.

Há, no entanto, uma vantagem deste documento chegar à Assembleia da República: a possibilidade dos deputados, do CDS ao PCP, deixarem claro que não são complacentes com um determinado tipo de discurso. O que está presente nesta atabalhoada petição baseia-se numa ideia: a de que Mário Soares é uma figura fraturante na democracia portuguesa. E esse estatuto dever-se-á, percebe-se ao serem referidos os “mais de um milhão de portugueses que foram prejudicados por este fulano” (as contas não estão justificadas), ao seu papel na descolonização.

