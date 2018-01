Rui Rio e o financiamento dos partidos

Seria fácil, para acumular populariadade e quando não tem qualquer responsabilidade no sucedido, Rui Rio embarcar no discurso dominante. Em vez disso, manifestou a sua discordância em relação a solução encontrada para o IVA, que acompanho, e deixou claro que não contariam com ele para o populismo antipartidário

Já escrevi, na edição semanal do "Expresso", o que penso sobre as alterações à lei de financiamento dos partidos. Considero errada e injusta a forma encontrada para resolver as leituras contraditórias que têm sido feitas dos casos em que há e não há isenção de IVA, transformando a isenção que há em relação a uma atividade numa isenção que não pode haver a um contribuinte. Concordo com o fim do tecto de recolha de fundos desde que haja, como há, um limite para cada doação individual. E, apesar de ser o modo habitual dos grupos de trabalho parlamentares funcionarem, penso que a sensibilidade do tema não aconselhava este modelo para a construção de consensos, muito menos quando os partidos estão, como não podem deixar de estar, a legislar e causa própria.

