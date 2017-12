Balanço Internacional 2017: #MeToo, a libertação e os cuidados

O assédio sexual, forma mais violenta e profunda de exploração de um trabalhador ou de uma trabalhadora, é de tal forma generalizado que esta indignação viral pode contribuir para uma autêntica revolução cultural. Mas há cuidados a ter

A divulgação dos casos de assédio sexual e moral por parte do produtor Harvey Weinstein abriu uma torrente poucas vezes vista. Uma torrente que se transformou num movimento viral nas redes sociais, a que foi sinalizado com o hashtag #MeToo, transformado pela revista Time na principal figura de 2017. Um movimento viral que ganhou mais notoriedade nos Estados Unidos mas se fez sentir em todo o mundo. Na interminável lista dos assediadores notáveis, sempre incompleta, estão sobretudo pessoas com bastante poder real ou simbólico, sobretudo na indústria do entretimento.



Empresários e quadros superiores de empresas, como Roy Price (presidente da Amazon Studios), John Lasseter (diretor criativo da Disney e da Pixar), Chris Sacca (dono da Lowercase Capital), Scott Courtney (vice-presdiente SEIU) e Dave McClure (líder de meio milhar de startups). Uma lista infindável de atores, onde se destacam Ben Affleck, Kevin Spacey, Dustin Hoffman, Steven Seagal, Robert Knepper, Tom Sizemore, Jeffrey Tambor, o brasileiro José Mayer, Chris Savino, (ator e realizador da Nickelodeon) e o comediante Louis CK. Os realizadores Honest Trailer, Oliver Stone, James Toback, Brett Ratner e Peter Aalbæk Jensen (dinamarquês). Músicos como R. Kelly, Matt Mondanile (guitarrista da banda Real Estate), Jeordie White (baixista de Marilyn Manson), o compositor Ethan Kath, a cantora Mariah Carey (até agora a única mulher) e James Levine (maestro da Ópera Metropolitana de Nova Iorque). Jornalistas e apresentadores como Bill O’Reilly (FoxNews), Sam Kriss (VICE), Charlie Rose (CBS), Matt Lauer (NBC) e um dos casos mais irónicos: Glenn Thrush (correspondente do New York Times na Casa Branca, ele próprio autor de vários artigos sobre o tema). Na política, estão George H.W. Bush, os senadores Roy Moore (republicano) e Al Franken (democrata), os ministros britânicos Michael Fallon e Carl Sargeant, o ex-presidente do Movimento de Jovens Socialistas franceses, Thierry Marchal-Beck e Joseph Blatter (ex-presidente da FIFA).

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito para Assinantes ou basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso, pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido