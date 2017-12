Balanço Nacional 2017: a política não é a vida das pessoas?

O balanço geral deste ano de governo tem sido o de que foi excelente na economia e péssimo na política. Em muitos anos, é a primeira vez que o emprego sobe, o rendimento sobre, as prestações sociais sobem, as exportações sobem, os impostos descem. Parece que isto não é política. Talvez seja por isso que há tanta gente a desinteressar-se dela

O balanço geral deste ano de governo tem sido o de que foi excelente na economia e péssimo na política. Na economia não entra apenas o crescimento económico ou o aumento das exportações. Não entram sequer apenas as contas públicas. Entra o emprego, que cresceu. Entra o rendimento dos trabalhadores, que aumentou. Entra o rendimento dos desempregados e dos reformados, que é maior. Na economia, ao que parece, entra a vida concreta das pessoas. Para a política fica o resto.

O que correu mal? Os casos. Com exceção dos incêndios, que correspondem a um problema real e profundo do país e que teve um enorme impacto na vida de muitas pessoas – e em que a responsabilidade do atual governo é parcelar, mas relevante –, estamos a falar de episódios com um enorme impacto mediático mas muito pouca repercussão real.

