Trump é o sistema

O poder ameaçado pela frustração das pessoas faz parecer insubmisso o que defenda os seus interesses, revolucionária a concentração de poder nas suas mãos, antissistémica a mais agressiva defesa do “sistema”, corajosa a humilhação verbal dos mais fracos. Talvez Trump não fosse a primeira escolha do poder financeiro e económico, mas, como se sabia desde que apresentou o seu plano de redução drástica de impostos para as empresas e para os mais ricos, saiu melhor do que encomenda

Donald Trump prometeu renegociar os acordos comerciais internacionais. Isso levou muitos comentadores internacionais a dizer que era um populista, a sublinhar as semelhanças que tinha com a esquerda, a apelidá-lo de candidato antissistémico. Passado mais de um ano, confirma-se a saída do TPP – um acordo recente, cujo abandono não provocou qualquer alteração –, e a tentativa de renegociar o NAFTA, num processo muito mais complicado. Ninguém consegue até agora apontar qualquer abalo no comércio internacional por causa das suas decisões. Toda a política económica de Trump tem sido cuidadosa, ao contrário de outras áreas. Desde a primeira hora que era evidente que Trump não tinha qualquer intenção de tocar em nada que perturbasse os mercados financeiros e os investidores nacionais e internacionais, que têm reagido bem à generalidade das suas medidas. E que havia uma parte das suas promessas que ele podia cumprir sem paninhos quentes: a perseguição aos imigrantes, a promoção do ódio racial e religioso, o recuo dos EUA no compromisso de combate às alterações climáticas e o brutal alívio fiscal para as empresas.

