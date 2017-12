Não há uma bolha imobiliária, há uma bomba relógio na habitação

Sem casas para arrendar, resta às pessoas endividarem-se para comprar casa. Se o Banco de Portugal pressiona os bancos para não atribuírem crédito, as famílias de classe média vão viver onde? Ou gastamos agora no mercado público de rendas controladas ou gastaremos depois, em muito mais do que dobrado, a salvar bancos

No relatório de Estabilidade Financeira do Banco de Portugal vem o aviso de que os bancos parecem estar a regressar a maus hábitos, dando crédito à habitação com demasiada facilidade. E ele vem com a ameaça de medidas em relação aos spreads, que o BdP considera demasiado baixos.

A pressão do mercado imobiliário não corresponde a uma bolha, diz o Banco de Portugal. Sem os instrumentos e o conhecimento do regulador, intuo a mesma coisa. Acredito que outros factores explicam o que estamos a assistir: internacionalização do mercado imobiliário das grandes cidades (que não corresponde a uma bolha nascida do crédito demasiado fácil), explosão do alojamento local ou a canalização de poupanças para esta área, resultado da desconfiança em relação ao sistema financeiro e juros baixos.

