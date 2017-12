Raríssimas: como todos os debates acabam

A não ser que se prove má-fé na ajuda que empresas doadoras, Maria Cavaco Silva, Marcelo Rebelo de Sousa, Vieira da Silva, Ricardo Batista Leite e serviços do Estado deram à Raríssimas, a caça a quem apoiou uma IPSS internacionalmente premiada que faz um bom trabalho junto dos utentes é absurda. O que revela muito sobre a fragilidade da nossa sociedade civil é sermos incapazes de fazer qualquer debate – incluindo o do funcionamento do terceiro sector – sem que ele se transforme num mero confronto partidário

Como ministro, Vieira da Silva recebeu uma queixa por uma irregularidade estatutária: a Raríssimas tinha ficado sem tesoureiro. A queixa não era o que ficámos a conhecer na reportagem da TVI. Com dez mil IPSS, não me choca que ela seguisse a tramitação normal que, no Estado, sabemos ser lenta. Também o foi em Belém, que só esta semana encontrou a correspondência enviada, sem que isso causasse grande choque. De resto, tudo o que aconteceu na Raríssimas vem desde 2013 e este governo tinha tanta informação como o anterior. O terceiro sector não está sob tutela do Estado. Como 75% dos recursos da Raríssimas não são públicos, não é o Estado que anda a ver se gastam o dinheiro em gambas e vestidos. Isso cabe aos órgãos da própria associação. Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

