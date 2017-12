Bloco central, o cemitério dos partidos socialistas

A reconstrução do espírito do bloco central tem em Belém o seu padrinho de sempre e nos dois putativos líderes do PSD protagonistas fáceis. Ele é, nos tempos que correm, o cemitério dos partidos socialistas europeus. Compreende-se que entusiasme a direita que pensa a longo prazo

Sempre foi claro que, cumpridos os acordos do BE e PCP com o PS, os problemas iriam começar a surgir. Estando fora do governo, a intervenção dos partidos mais à esquerda acabaria por ficar exclusivamente dependente do Orçamento. Não havendo acordos que balizem o funcionamento da “geringonça”, isso acabaria por dar um enorme dramatismo a esse momento e esvaziaria esta maioria de consensos políticos que ultrapassassem a dimensão orçamental do governo.

Para tornar tudo mais difícil, Mário Centeno quis fazer um brilharete em Bruxelas, ultrapassando em muito as metas definidas e sacrificando a sustentabilidade dos serviços públicos. As cativações acabaram por ser uma forma de subverter o Orçamento negociado. A ida de Mário Centeno para a presidência do Eurogrupo só agudizou a sensação de fim de festa à esquerda.

